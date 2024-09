La produttività è a portata di clic con IBM API Connect.

Lavora dalla GUI o dalla riga di comando per accelerare e automatizzare lo sviluppo e i test delle API gestite. Sviluppa nel browser o con il toolkit nativo per sviluppatori e l'ambiente di test locale facoltativo. Rimani nativo per gli standard con la nostra esperienza di prima classe per la creazione o l'importazione di API REST (OpenAPI v2 e v3), SOAP (WSDL), GraphQL e basate su WebSocket.