Cos'è la Cloud Integration?

Il mercato delle piattaforme di integrazione di cloud ibrido dovrebbe registrare un tasso di crescita annuo composto del 14% tra il 2018 e il 2023, secondo un report di ricerca e mercati. I fattori trainanti di questa attività sono molti e diversi. Alcune organizzazioni stanno cercando di utilizzare risorse integrate per supportare applicazioni e servizi in tempo reale, mentre altre stanno considerando le maggiori funzionalità di automazione per piattaforme di back-office e rivolte ai clienti. I cloud integrati forniscono inoltre un supporto migliore per le applicazioni mobili e offrono opzioni di implementazione e scalabilità più semplici su tutta la linea.

Non c'è da stupirsi, quindi, che le piattaforme di Cloud Integration stiano guadagnando popolarità. Ma cosa dovrebbero cercare i CIO in questa nuova branca della tecnologia IT?

In primo luogo, la piattaforma dovrebbe fornire un'ampia protezione per i dati, sia a destinazione che in transito. In alcune aree del mondo, principalmente in Europa, questo non è semplicemente un modo di pensare intelligente, ma un requisito normativo.

Un'altra funzionalità chiave è l'istituzione di una corretta autenticazione tra titolari del trattamento ed elaboratori dei dati, poiché questa è l'area che gli hacker odierni tendono a prendere di mira.

Inoltre, l'integrazione dovrebbe essere completa per tutti i casi d'uso che comportano il trasferimento di dati in batch ad applicazioni aziendali. Questo aspetto è particolarmente importante per carichi estremamente pesanti, come quando i data scientist inseriscono nuovi asset digitali nei workflow o i team di marketing tengono traccia degli eventi in tempo reale per ottenere nuovi insight o lanciare nuovi canali.