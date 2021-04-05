Tag
Cos'è la Cloud Integration?

Uno sguardo alla Cloud Integration, cosa comporta e come puoi iniziare a pianificare il tuo percorso

In apparenza, la domanda "cos'è la Cloud Integration?" può sembrare banale. Al livello più elementare, Cloud Integration significa riunire più ambienti cloud in una implementazione ibrida o come diversi cloud pubblici, in modo che possano operare come un'unica infrastruttura IT coesa per un'azienda.

Un'immersione più profonda in questo concetto, tuttavia, rivela che è tutt'altro che basilare. Non solo ci sono una miriade di sfide tecniche da superare, ma i dirigenti IT devono anche risolvere una serie di problemi di funzionalità; vale a dire, perché vuoi integrare le architetture cloud e che tipo di workflow vuoi che supportino?

 

La crescente domanda di Cloud Integration

Il mercato delle piattaforme di integrazione di cloud ibrido dovrebbe registrare un tasso di crescita annuo composto del 14% tra il 2018 e il 2023, secondo un report  di ricerca e mercati. I fattori trainanti di questa attività sono molti e diversi. Alcune organizzazioni stanno cercando di utilizzare risorse integrate per supportare applicazioni e servizi in tempo reale, mentre altre stanno considerando le maggiori funzionalità di automazione per piattaforme di back-office e rivolte ai clienti. I cloud integrati forniscono inoltre un supporto migliore per le applicazioni mobili e offrono opzioni di implementazione e scalabilità più semplici su tutta la linea.

Non c'è da stupirsi, quindi, che le piattaforme di Cloud Integration stiano guadagnando popolarità. Ma cosa dovrebbero cercare i CIO in questa nuova branca della tecnologia IT?

In primo luogo, la piattaforma dovrebbe fornire un'ampia protezione per i dati, sia a destinazione che in transito. In alcune aree del mondo, principalmente in Europa, questo non è semplicemente un modo di pensare intelligente, ma un requisito normativo.

Un'altra funzionalità chiave è l'istituzione di una corretta autenticazione tra titolari del trattamento ed elaboratori dei dati, poiché questa è l'area che gli hacker odierni tendono a prendere di mira.

Inoltre, l'integrazione dovrebbe essere completa per tutti i casi d'uso che comportano il trasferimento di dati in batch ad applicazioni aziendali. Questo aspetto è particolarmente importante per carichi estremamente pesanti, come quando i data scientist inseriscono nuovi asset digitali nei workflow o i team di marketing tengono traccia degli eventi in tempo reale per ottenere nuovi insight o lanciare nuovi canali.

webMethods Hybrid Integration

Reinventa l'integrazione per l'era dell'AI

IBM Web Methods Hybrid Integration mostra come le aziende possono connettere senza problemi applicazioni cloud e on-premise, consentendo una trasformazione digitale agile e scalabile. 
Esplora IBM webMethods

Gestire la transizione

Idealmente, la transizione dall'infrastruttura tradizionale a un cloud integrato dovrebbe avvenire senza interruzioni o tempi di inattività. Raggiungere questo obiettivo, tuttavia, richiede una serie di passaggi preparatori. Questi possono includere la creazione di una connettività ad alta velocità e ad alta disponibilità e l'implementazione di una strategia di replica in tempo reale in grado di rispecchiare i servizi durante la migrazione, anche quando vengono aggiunti nuovi dati all'ambiente.

Una tecnologia chiave in un'architettura cloud integrata è la rete privata virtuale (VPN). Non solo può fornire la velocità e la flessibilità necessarie per spostare dati e applicazioni tra architetture distribuite, ma può anche essere implementata con crittografia integrata per proteggere meglio i dati in movimento.

Abilitare la condivisione e la collaborazione

In definitiva, tuttavia, lo scopo della Cloud Integration cloud non è solo semplificare l'infrastruttura o aumentare le Risorse, ma anche migliorare la collaborazione tra i lavoratori con competenze. Le numerose opzioni di hosting e storage dell'hybrid cloud sono ideali per condividere dati e analytics tra più lavoratori, anche quelli separati da grandi distanze.

Determinare esattamente come queste architetture dovrebbero essere progettate è difficile, poiché ogni azienda avrà i propri requisiti e obiettivi operativi. I dati sensibili dovrebbero probabilmente essere conservati nei cloud on-premise, così come i dati a cui devono accedere rapidamente i dipendenti che ne sono responsabili. I workload ad alto volume, invece, andranno principalmente su cloud pubblico, purché esistano policy e sistemi per garantire una sicurezza adeguata.

In ogni caso, un ambiente cloud integrato è una soluzione molto più praticabile rispetto a più cloud eterogenei.

Pianificazione della Cloud Integration

Ma qual è la risposta più approfondita alla domanda "cos'è la Cloud Integration?" Si tratta del processo per evitare che il tipo di infrastruttura basata sui silo che affligge i data center si ripeta nel cloud.

La Cloud Integration richiede un'attenta pianificazione e, se mancano le competenze interne, collaborare con un partner di fiducia può aiutarti a rendere rapidamente il tuo ambiente cloud completamente funzionante, senza costosi errori lungo il percorso.

Ti incoraggio a saperne di più su come trovare un percorso senza interruzioni verso il cloud per la tua azienda. Quindi, esplora le opzioni all'interno della Cloud Integration per iniziare a pianificare il percorso per la tua azienda.

