In apparenza, la domanda "cos'è la Cloud Integration?" può sembrare banale. Al livello più elementare, Cloud Integration significa riunire più ambienti cloud in una implementazione ibrida o come diversi cloud pubblici, in modo che possano operare come un'unica infrastruttura IT coesa per un'azienda.
Un'immersione più profonda in questo concetto, tuttavia, rivela che è tutt'altro che basilare. Non solo ci sono una miriade di sfide tecniche da superare, ma i dirigenti IT devono anche risolvere una serie di problemi di funzionalità; vale a dire, perché vuoi integrare le architetture cloud e che tipo di workflow vuoi che supportino?
Il mercato delle piattaforme di integrazione di cloud ibrido dovrebbe registrare un tasso di crescita annuo composto del 14% tra il 2018 e il 2023, secondo un report di ricerca e mercati. I fattori trainanti di questa attività sono molti e diversi. Alcune organizzazioni stanno cercando di utilizzare risorse integrate per supportare applicazioni e servizi in tempo reale, mentre altre stanno considerando le maggiori funzionalità di automazione per piattaforme di back-office e rivolte ai clienti. I cloud integrati forniscono inoltre un supporto migliore per le applicazioni mobili e offrono opzioni di implementazione e scalabilità più semplici su tutta la linea.
Non c'è da stupirsi, quindi, che le piattaforme di Cloud Integration stiano guadagnando popolarità. Ma cosa dovrebbero cercare i CIO in questa nuova branca della tecnologia IT?
In primo luogo, la piattaforma dovrebbe fornire un'ampia protezione per i dati, sia a destinazione che in transito. In alcune aree del mondo, principalmente in Europa, questo non è semplicemente un modo di pensare intelligente, ma un requisito normativo.
Un'altra funzionalità chiave è l'istituzione di una corretta autenticazione tra titolari del trattamento ed elaboratori dei dati, poiché questa è l'area che gli hacker odierni tendono a prendere di mira.
Inoltre, l'integrazione dovrebbe essere completa per tutti i casi d'uso che comportano il trasferimento di dati in batch ad applicazioni aziendali. Questo aspetto è particolarmente importante per carichi estremamente pesanti, come quando i data scientist inseriscono nuovi asset digitali nei workflow o i team di marketing tengono traccia degli eventi in tempo reale per ottenere nuovi insight o lanciare nuovi canali.
Idealmente, la transizione dall'infrastruttura tradizionale a un cloud integrato dovrebbe avvenire senza interruzioni o tempi di inattività. Raggiungere questo obiettivo, tuttavia, richiede una serie di passaggi preparatori. Questi possono includere la creazione di una connettività ad alta velocità e ad alta disponibilità e l'implementazione di una strategia di replica in tempo reale in grado di rispecchiare i servizi durante la migrazione, anche quando vengono aggiunti nuovi dati all'ambiente.
Una tecnologia chiave in un'architettura cloud integrata è la rete privata virtuale (VPN). Non solo può fornire la velocità e la flessibilità necessarie per spostare dati e applicazioni tra architetture distribuite, ma può anche essere implementata con crittografia integrata per proteggere meglio i dati in movimento.
In definitiva, tuttavia, lo scopo della Cloud Integration cloud non è solo semplificare l'infrastruttura o aumentare le Risorse, ma anche migliorare la collaborazione tra i lavoratori con competenze. Le numerose opzioni di hosting e storage dell'hybrid cloud sono ideali per condividere dati e analytics tra più lavoratori, anche quelli separati da grandi distanze.
Determinare esattamente come queste architetture dovrebbero essere progettate è difficile, poiché ogni azienda avrà i propri requisiti e obiettivi operativi. I dati sensibili dovrebbero probabilmente essere conservati nei cloud on-premise, così come i dati a cui devono accedere rapidamente i dipendenti che ne sono responsabili. I workload ad alto volume, invece, andranno principalmente su cloud pubblico, purché esistano policy e sistemi per garantire una sicurezza adeguata.
In ogni caso, un ambiente cloud integrato è una soluzione molto più praticabile rispetto a più cloud eterogenei.
Ma qual è la risposta più approfondita alla domanda "cos'è la Cloud Integration?" Si tratta del processo per evitare che il tipo di infrastruttura basata sui silo che affligge i data center si ripeta nel cloud.
La Cloud Integration richiede un'attenta pianificazione e, se mancano le competenze interne, collaborare con un partner di fiducia può aiutarti a rendere rapidamente il tuo ambiente cloud completamente funzionante, senza costosi errori lungo il percorso.
Ti incoraggio a saperne di più su come trovare un percorso senza interruzioni verso il cloud per la tua azienda. Quindi, esplora le opzioni all'interno della Cloud Integration per iniziare a pianificare il percorso per la tua azienda.
