Il 95% dei progetti pilota AI è in fase di stallo

Le organizzazioni di tutto il mondo scommettono sugli agenti AI per potenziare la crescita. I CEO stanno investendo in modo aggressivo, ma il 95% dei progetti pilota AI si interrompe prima di arrivare alla fase della produzione.¹

Gli agenti indipendenti non sono sufficienti. La scalabilità richiede l'accesso in tempo reale ai sistemi aziendali, una governance solida e una piattaforma affidabile che colleghi la sperimentazione con l'adozione e la fiducia attraverso una governance solida.

Con IBM® webMethods Hybrid Integration non ti limiti a sperimentare, ma rendi operativa l'AI.​

IBM inaugura una nuova era di AI aziendale avviando un centro di AI innovazione di Agentic AI a Bangalore
Azienda agentica per la crescita​

Un'azienda agentica è quella in cui gli agenti AI sono integrati nei workflow per automatizzare le attività, decidere e collaborare con gli esseri umani, promuovendo la produttività e l'innovazione.

Immagina una forza lavoro in cui gli esseri umani e gli agenti AI lavorano fianco a fianco:

  • Gli agenti AI automatizzano le attività, monitorano i sistemi complessi e risolvono i problemi in modo proattivo.
  • I dipendenti sono liberi di concentrarsi su strategia, creatività e innovazione.
  • Le aziende accelerano la crescita senza aggiungere complessità o rischi.
Gli agenti AI possono essere implementati in tutta l'organizzazione:
  • Gli agenti delle risorse umane semplificano i servizi per i dipendenti.
  • Gli agenti IT accelerano la risoluzione e il monitoraggio dell'helpdesk.
  • Gli agenti finanziari semplificano le approvazioni e la reportistica.
  • Gli agenti del servizio clienti offrono un'esperienza più rapida e personalizzata.

Gli agenti AI devono utilizzare in modo sicuro i modelli AI più recenti, nonché i dati e le funzionalità aziendali. I primi esperimenti di agenti si sono basati sull'innovazione attraverso migliori modelli AI. Ma per innovare e differenziarsi davvero, le aziende devono essere in grado di utilizzare l'asset aziendale esistente negli agenti.

L'integrazione è il tessuto connettivo che consente agli agenti di lavorare con i dati e le funzionalità aziendali. La fiducia può essere creata da una governance appropriata. Questo aspetto comprende la governance dei modelli AI, ma anche la governance dell'accesso ai sistemi aziendali.

Realizzare la visione aziendale agentica con IBM

Per realizzare questa visione, le aziende devono concentrarsi su tre funzionalità critiche.
Agentic AI

Utilizzo del framework agentico per creare nuovi agenti AI in modo efficiente.
Integrazione

Garantire che gli agenti AI possano accedere ai dati e alle funzionalità aziendali. Gli investimenti in un'architettura aziendale componibile vengono sfruttati appieno, le API esistenti e i flussi di integrazione vengono riutilizzati. iPaaS viene utilizzato per esporre l'asset esistente per l'utilizzo degli agenti (con supporto MCP e, ad esempio, modelli di dati semplificati).
Governance

Garantire che le aziende possano affidarsi ad agenti AI per l'accesso ai sistemi aziendali critici governando sia i modelli che utilizzano sia i sistemi con cui vengono a contatto, garantendo tracciabilità, sicurezza e conformità end-to-end. Il nostro AI Gateway regola l'accesso di un agente ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM); il nostro MCP Gateway regola l'accesso dell'agente ai sistemi aziendali.​
Agente AI IBM che crea un framework

IBM webMethods Hybrid Integration è la base di questo cambiamento e offre l'accesso ai dati e alle funzionalità aziendali attraverso l'integrazione e l'applicazione della governance. Questo approccio offre alle aziende gli strumenti per trasformare i progetti pilota AI isolati in un modello operativo resiliente basato su AI.

Architettura aziendale agentica IBM

Al centro dell'approccio di IBM c'è un'architettura stratificata che unisce:

  • Livello agente: agenti specializzati in integrazione, monitoraggio, risoluzione dei problemi e conoscenza.
  • Livello di governance: AI Gateway e MCP Gateway garantiscono trasparenza, conformità e controllo quando gli agenti accedono ai sistemi aziendali.
  • Livello di integrazione: API, eventi e Model Context Protocol (MCP) per una connettività sicura e standardizzata.

IBM combina AI, integrazione, governance e catalogo in un'unica piattaforma affidabile.
Architettura aziendale agentica IBM
Note a piè di pagina

¹Challapally, Aditya, Chris Pease, Ramesh Raskar, and Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA, luglio 2025.​​