IBM inaugura una nuova era dell'AI aziendale lanciando l'Agentic AI Innovation Center a Bengaluru

16 luglio 2025
Oggi, IBM ha inaugurato l'Agentic AI Innovation Center a Bengaluru, una struttura all'avanguardia progettata per aiutare aziende, startup, partner e sviluppatori a sperimentare e creare insieme con agenti AI autonomi e intelligenti. Questi agenti rappresentano un salto fondamentale nella maturità dell'AI.
IBM sta implementando attivamente questi agenti AI con funzionalità autonome internamente e con clienti e partner in tutti i settori. A differenza dei bot basati su regole o dei copiloti in stile assistente, questi agenti possono interpretare il contesto, gestire le eccezioni, agire autonomamente e apprendere continuamente. Riconfigurano i processi interrotti, si connettono tra sistemi legacy e cloud e forniscono risultati tangibili su larga scala. Questi agenti non sono stati creati per le dimostrazioni, ma per la produzione e stanno già dando risultati.
All'interno della stessa IBM, i sistemi agentici hanno trasformato le funzioni principali. Ad esempio, nelle risorse umane, il volume dei ticket di assistenza mensili si è ridotto drasticamente, alleggerendo il carico che gravava sui team e accelerando i tempi di risoluzione. Nel settore IT, gli agenti rilevano e correggono preventivamente i problemi prima del degrado del servizio. Nel settore finanziario, delle vendite e dell'assistenza clienti, ora gli agenti intelligenti accelerano le approvazioni, risolvono i reclami e personalizzano l'erogazione dei servizi.
Ecco ciò che differenzia IBM: l'implementazione su scala aziendale. Mentre molti fornitori parlano di progetti pilota di AI, IBM parla di risultati. IBM applica sistemi agentici su scala aziendale in tutte le funzioni chiave. Ora stiamo portando questa esperienza al mondo grazie al nuovo Agentic AI Center di Bengaluru.
L'Innovation Center sarà:
Con la sua economia digital-first e il suo profondo talento tecnologico, l'India è il paese ideale per ospitare questo progetto. Il Centro non servirà solo i clienti indiani, ma fungerà anche da faro globale per l'adozione dell'AI nei mercati emergenti.
Perché le aziende si trovano ad affrontare una volatilità senza precedenti. I mercati cambiano. Le normative si inaspriscono. Le richieste dei clienti variano. L'agentic AI porta l'adattabilità al centro delle operazioni. Non si tratta di automatizzare le attività. Si tratta di creare sistemi che migliorano, si evolvono e si allineano agli obiettivi aziendali senza dover ricorrere a continui interventi umani.
Soprattutto, il centro promuoverà l'adozione dell'AI responsabile. Gli agenti AI creati e presentati seguono l'affidabile framework AI di IBM, con trasparenza, spiegabilità e design integrato. Ciò garantisce che i sistemi AI non siano solo intelligenti, ma anche sicuri.
Che cosa significa questo per l'India? Il progetto porta il paese a essere leader globale nell'innovazione AI di livello aziendale. Sblocca nuove opportunità di sviluppo economico, creazione di posti di lavoro e collaborazione globale. Consente alle organizzazioni, dalle banche ai governi, di superare i vincoli e creare futuri digitali resilienti.
E per IBM, è una riaffermazione della nostra convinzione: che l'AI fatta bene può cambiare il modo in cui il mondo funziona. L'Agentic AI Innovation Center non è un laboratorio. È una rampa di lancio.
Se vuoi scoprire quale sarà il futuro dell'AI aziendale, organizza una visita all'Agentic AI Innovation Center di Bengaluru. Non vedrai una dimostrazione. Vedrai il futuro, già in atto.
