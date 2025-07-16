IBM inaugura una nuova era dell'AI aziendale lanciando l'Agentic AI Innovation Center a Bengaluru

IBM sta implementando attivamente questi agenti AI con funzionalità autonome internamente e con clienti e partner in tutti i settori. A differenza dei bot basati su regole o dei copiloti in stile assistente, questi agenti possono interpretare il contesto, gestire le eccezioni, agire autonomamente e apprendere continuamente. Riconfigurano i processi interrotti, si connettono tra sistemi legacy e cloud e forniscono risultati tangibili su larga scala. Questi agenti non sono stati creati per le dimostrazioni, ma per la produzione e stanno già dando risultati.

All'interno della stessa IBM, i sistemi agentici hanno trasformato le funzioni principali. Ad esempio, nelle risorse umane, il volume dei ticket di assistenza mensili si è ridotto drasticamente, alleggerendo il carico che gravava sui team e accelerando i tempi di risoluzione. Nel settore IT, gli agenti rilevano e correggono preventivamente i problemi prima del degrado del servizio. Nel settore finanziario, delle vendite e dell'assistenza clienti, ora gli agenti intelligenti accelerano le approvazioni, risolvono i reclami e personalizzano l'erogazione dei servizi.