DeepSeek dimostra che nell'AI c'è spazio per più attori

Anche se i progressi rendono più facile costruire grandi modelli AI, rimane una sfida ancora più grande: l'enorme potenza di calcolo necessaria per rimanere competitivi. Xia "Ben" Hu, professore associato di informatica presso la Rice University, riconosce che DeepSeek è un passo avanti più efficiente nello sviluppo dell'AI. Tuttavia, osserva che ciò non cambia radicalmente le dinamiche di potere complessive nell'infrastruttura dell'AI, dove l'accesso a vaste risorse determina ancora chi guida la corsa.

"DeepSeek è sostenuto da un grande fondo di venture capital in Cina e ha accesso a decine di migliaia di GPU", afferma Hu. "Questo rappresenta ancora un ostacolo importante per molte piccole startup."

Tuttavia, Hu prevede che il cambiamento più significativo sarà probabilmente l'adozione dell'AI nelle aziende. "I settori tradizionali (petrolio, gas e manifatturiero) sono stati esitanti nello sviluppare soluzioni di AI proprie", afferma. "Con la riduzione dei costi e il miglioramento dei modelli open source, le aziende che un tempo si affidavano a servizi di AI esterni stanno ora valutando la possibilità di creare modelli interni su misura per le loro esigenze specifiche."

Le implicazioni vanno oltre un solo modello. Con la moltiplicazione dei progetti di AI open source, le startup più piccole possono ora accedere a strumenti che un tempo richiedevano enormi data center e budget enormi. Cox ha detto che OpenAI e i suoi omologhi hanno a lungo trasmesso un "senso di inevitabilità", che solo chi ha grandi risorse economiche può essere leader nell'AI. Ma con l'emergere di DeepSeek e di altri modelli, questa nozione sta iniziando a incrinarsi.

"Stiamo assistendo a un cambiamento che consentirà a un numero molto più ampio di attori di competere in questo settore", afferma Cox. "Non è che chiunque, con 5 milioni di dollari, possa arrivare e costruire un modello di alto livello da un giorno all'altro. Ma startup ben finanziate e aziende di medie dimensioni? Assolutamente."

I ricercatori si stanno anche concentrando sull'efficienza piuttosto che sulla potenza di calcolo grezza. Cox e il suo team di ricerca si sono concentrati sull'approccio Mixture of Experts, che permette all'AI di essere più selettiva nel modo in cui utilizza le risorse.

"Mixture of Experts è solo un pezzo del puzzle. C'è molto altro in arrivo", dice, suggerendo che il futuro dell'AI potrebbe dipendere meno dall'accesso a chip avanzati e più da modi più intelligenti di usare l'hardware esistente.

Sattigeri ha evidenziato una di queste innovazioni: l'ascesa dei dati sintetici, o informazioni generate artificialmente che imitano i dati del mondo reale. "Con modelli come DeepSeek, stiamo assistendo a uno spostamento verso l'utilizzo di dati sintetici generati dall'AI per perfezionare e addestrare i modelli in modo più efficiente", afferma. "Questo potrebbe ridurre significativamente i costi e rendere l'AI di alta qualità accessibile a un maggior numero di persone."

L'aumento dell'accessibilità dello sviluppo dell'AI solleva nuove domande sul futuro della competizione. Infrastrutture e potenza di calcolo determineranno ancora i vincitori, oppure la capacità di innovare diventerà rapidamente l'asset più prezioso? Secondo Cox, è un mix di entrambi.

"Servono ancora infrastrutture serie, servono ancora grandi talenti, ma il vantaggio competitivo di OpenAI e Google non è così grande come vorrebbero far credere", afferma. "In questo campo i segreti non restano segreti. Le idee si diffondono e le persone si spostano. Stiamo assistendo a una rapida convergenza."

Hu ha aggiunto che lo sviluppo dell'AI richiede ancora quattro componenti critici: "Lo chiamo modello ABCD: algoritmi, big data, calcolo e distribuzione", afferma. "Le migliori aziende di AI hanno tutti e quattro. DeepSeek sta facendo breccia nei primi due, ma il calcolo e la distribuzione danno ancora un vantaggio ai principali attori."