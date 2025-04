Cos'è WordPress?

WordPress offre ampie opzioni per modificare sia l'aspetto che le funzioni di un sito. Il gruppo aziendale richiedente può scegliere tra migliaia di temi di design.



I temi sono cartelle scaricabili che contengono tutti i file PHP, fogli di stile e altri file necessari per iniziare. Questi modelli di progettazione accelerano notevolmente la creazione di qualsiasi cosa, da un semplice blog a un sito di e-commerce completo. Molti temi sono gratuiti, mentre altri offrono una versione a pagamento con funzionalità più estese.

WordPress ha anche un enorme ecosistema di plug-in. Puoi selezionare e installare facilmente i plug-in per migliorare le funzioni del tuo sito WordPress. I plug-in permettono di incorporare un modulo di contatto, automatizzare la preparazione di immagini in miniatura, migliorare la SEO, rafforzare la sicurezza, generare report completi sul sito e molto altro. Proprio come per i temi, molti plug-in sono gratuiti con opzioni premium a pagamento.

Gli sviluppatori possono personalizzare ulteriormente WordPress in diversi modi. Per esempio, mentre i creatori di contenuti possono scegliere di non utilizzare alcun HTML per creare nuove pagine, chiunque abbia competenze di programmazione HTML può apportare modifiche HTML a pagine e post in modo semplice da una scheda dell'interfaccia di amministrazione principale. È inoltre possibile personalizzare i temi modificando i file dei fogli di stile CSS. Per implementare nuove funzioni, puoi creare i tuoi plug-in o utilizzare hook e callback personalizzati con quelli esistenti.

Anche se non consigliamo di modificare i file core dell'applicazione WordPress, ci sono anche file PHP che possono essere modificati, come quelli di configurazione e di funzione per cambiare il comportamento di WordPress.