Dati proprietari: il tuo vantaggio competitivo nell'AI generativa 

IBM ha collaborato con The Harris Poll per pubblicare AI in azione 2024, un sondaggio condotto su 2.000 organizzazioni in tutto il mondo. Il sondaggio ha rilevato che il 15% di queste organizzazioni (chiamate AI Leaders) sta ottenendo risultati quantificabili con l'AI.

Una cosa che distingue i leader dell'AI è la fiducia nella loro capacità di personalizzare gli sforzi dell'AI per ottenere un valore ottimale. Questo non significa che un'organizzazione debba costruire i propri modelli da zero per distinguersi dalla massa. Al contrario, può adattare modelli AI esistenti sfruttando l'unica cosa che nessun altro ha: i dati aziendali proprietari.

"Ogni fornitore di AI, come X o Google, ha accesso alle informazioni pubbliche. Hanno anche accesso ai dati delle proprie piattaforme," spiega Shobhit Varshney, Vicepresidente e Senior Partner, Americas AI Leader di IBM Consulting. "Ciò a cui non hanno accesso sono i dati aziendali. Quello è il pezzo che manca."

Come spiega Varshney in AI in azione 2024, "Il prossimo passo è far sì che l'AI superi il divario e entri in un'impresa in modo che possa assorbire, imparare e diventare il tuo vantaggio competitivo."