Cos'è un qubit?

Sebbene le tecnologie quantistiche utilizzino effettivamente il codice binario, i dati quantistici derivati da un sistema quantistico, come un qubit, codificano i dati in modo diverso dai bit tradizionali, con alcuni notevoli vantaggi. I ricercatori hanno stabilito diversi modi per creare qubit o utilizzare sistemi quantistici presenti in natura come qubit. Tuttavia, in quasi tutti i casi, i computer quantistici richiedono una refrigerazione estrema per isolare i qubit e prevenire le interferenze.

Teoricamente, qualsiasi sistema quantistico a due livelli può essere utilizzato per creare un qubit. Un sistema quantistico è descritto come a due livelli quando alcune proprietà del sistema possono essere misurate in posizioni binarie, come su o giù. Anche i sistemi quantistici multilivello possono essere utilizzati per creare qubit, a condizione che due aspetti del sistema possano essere isolati efficacemente per produrre una misura binaria. Così come i computer tradizionali possono utilizzare più tipi di bit, come la corrente elettrica, la carica elettrica o i fori (o non fori) in un foglio di carta per il calcolo con schede perforate, i computer quantistici possono utilizzare più tipi di bit. Alcuni bit sono più adatti a determinate funzioni, e un computer quantistico avanzato utilizzerà probabilmente una combinazione di tipi di bit per ottenere operazioni diverse.

Poiché ogni bit può rappresentare uno 0 o un 1, accoppiando due bit di informazione, possiamo creare fino a quattro combinazioni binarie uniche:

00 01 10 11

Mentre ogni bit può essere uno 0 o un 1, un singolo qubit può essere uno 0, un 1 o una sovrapposizione. Una sovrapposizione quantistica può essere descritta sia come 0 che come 1, o come tutti i possibili stati compresi tra 0 e 1, perché rappresenta effettivamente la probabilità dello stato del qubit.

A livello quantistico, la probabilità dei qubit viene misurata come funzione d'onda. L'ampiezza di probabilità di un qubit può essere utilizzata per codificare più di un bit di dati ed eseguire calcoli estremamente complessi se combinato con altri qubit.

Quando si elabora un problema complesso, come la fattorizzazione di un numero primo molto grande, i bit tradizionali sono vincolati quando si tratta di grandi quantità di informazioni. I bit quantistici si comportano diversamente. Poiché i qubit possono contenere una sovrapposizione, un computer quantistico che utilizza i qubit può calcolare un volume di dati molto più grande.



Per comprendere la differenza tra i bit e i qubit, immagina di trovarti al centro di un labirinto intricato. Per uscire dal labirinto, un computer tradizionale dovrebbe risolvere il problema mediante una "forzatura", provando ogni possibile combinazione di percorsi per trovare l'uscita. Questo tipo di computer utilizzerebbe i bit per esplorare nuovi percorsi e ricordare quali sono i vicoli ciechi.



Al contrario, un computer quantistico potrebbe, in senso figurato, ricavare in una sola volta una vista d'insieme del labirinto, testando più percorsi simultaneamente e rivelando la soluzione corretta. In realtà, i qubit non "testano più percorsi" contemporaneamente. I computer quantistici misurano invece le ampiezze di probabilità dei qubit per determinare un risultato. Poiché queste ampiezze funzionano come onde, si sovrappongono e interferiscono tra loro. Quando le onde asincrone si sovrappongono, eliminano di fatto le possibili soluzioni a problemi complessi e l'onda o le onde coerenti realizzate presentano la soluzione.