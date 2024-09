IBM Cloud DNS Services si occupa di risoluzione dei nomi per macchine virtuali (VM) all'interno di una rete Virtual Private Cloud (VPC) e tra reti VPC.Gli utenti possono definire le zone DNS e aggiungere singoli IP host a una zona per determinare quali reti VPC possono accedere alle informazioni della zona DNS.

IBM Cloud Internet Services (CIS) è una suite di servizi per applicazioni, siti web e servizi internet.CIS include un servizio DNS globale autorevole che offre tempi di risposta più rapidi, una ridondanza senza precedenti e funzionalità di sicurezza avanzata integrando il protocollo DNSS (Domain Name System Security Extensions) e la mitigazione DDoS (Distributed Denial-of-Service).

IBM Cloud Domains per la registrazione del nome

IBM Cloud Domains per la registrazione del nome è una soluzione di hosting DNS affidabile che offre una posizione centrale per la visualizzazione e la gestione dei domini.Con la gestione della registrazione dei nomi di dominio di IBM Cloud, non è necessario andare su un altro sito web o aprire uno strumento aggiuntivo.