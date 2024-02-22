La gestione degli incidenti è un processo utilizzato dalle operazioni IT e dai team DevOps per rispondere e affrontare eventi non pianificati che possono influire sulla qualità o sulle operazioni del servizio. La gestione degli incidenti mira a identificare e correggere i problemi mantenendo il normale servizio e riducendo al minimo l'impatto sull'azienda.
Gli incidenti possono causare diversi problemi per le organizzazioni, dai tempi di inattività temporanei alla perdita di dati. Se ben fatta, la gestione degli incidenti può fornire un modo efficiente ed efficace per risolvere tutti i tipi di incidenti con interruzioni minime e lasciare le organizzazioni più preparate per gli incidenti futuri.
La gestione degli incidenti, che affonda le sue radici nel service desk IT, è stata a lungo l'interfaccia principale tra le operazioni IT (ITOps) e l'utente finale. Man mano che la tecnologia è avanzata e diventata più complessa, è aumentato anche il modo in cui le organizzazioni vedono l'identificazione e la risposta agli incidenti. La pratica si è estesa ben oltre l'aiutare gli utenti a risolvere i problemi, fino a diventare un processo per mantenere costante il tempo di attività delle app e accelerare gli sforzi di miglioramento continuo.
La gestione degli incidenti all'interno delle operazioni IT di un'azienda, spesso indicata come gestione degli incidenti ITIL, affronta un'ampia gamma di problemi che possono influire sul servizio e sulle operazioni aziendali, dall'arresto anomalo di un laptop o da un errore della stampante ai problemi di connettività Wi-Fi e ai tempi di inattività della rete.
La gestione degli incidenti, nell'ambito dell' ITSM (gestione dei servizi IT), funziona come un aspetto del modello di servizio ITSM. Piuttosto che concentrarsi sulla creazione di sistemi e tecnologie, la gestione degli incidenti per l'IT è più incentrata sull'utente e ha lo scopo di mantenere il corretto funzionamento dell'infrastruttura IT, sia che si tratti di un'app o di un endpoint, come un sensore o un computer desktop.
All'interno dell'ITSM, il dipartimento IT svolge vari ruoli, tra cui la risoluzione dei problemi che si presentano. La gravità di questi problemi è ciò che differenzia un evento imprevisto da una richiesta di servizio.
Una richiesta di assistenza, in poche parole, è quando un utente ha bisogno che gli venga fornito qualcosa, come consigli o attrezzature. I servizi possono includere la richiesta di assistenza per la reimpostazione della password o l'ottenimento di memoria aggiuntiva per un computer desktop.
Un incidente, invece, è più urgente e indica un errore di fondo che deve essere affrontato.
Un incidente è un singolo evento non pianificato che causa un'interruzione del servizio, mentre un problema è la causa principale di un'interruzione del servizio, che può essere un singolo incidente o una serie di incidenti a cascata.
La differenza si manifesta nella correzione e nel modo in cui chi interviene cerca la soluzione. La risposta agli incidenti è reattiva. I team di gestione degli incidenti ricevono un allarme e affrontano l'incidente. Quando si affronta un problema, invece, i team IT identificano la causa principale e quindi la risolvono. La gestione dei problemi adotta un approccio proattivo, esaminando vari tipi di incidenti e modelli che emergono per capire come prevenire incidenti futuri.
I team DevOps si concentrano sulla ricerca di modi più efficienti per creare, testare e distribuire software, il che, in parte, richiede una rapida risoluzione degli incidenti. Come per la gestione degli incidenti ITIL, la gestione degli incidenti DevOps mira a risolvere i problemi senza interrompere le operazioni. Ad esempio, i team DevOps possono monitorare eventuali metriche MTBF (tempo medio tra i guasti) scadenti, che possono indicare la presenza di un problema sottostante che deve essere analizzato.
Poiché DevOps si basa sul miglioramento continuo, c'è un'attenzione significativa all'analisi post-mortem e a una cultura della trasparenza senza colpe. L'obiettivo è quello di ottimizzare le prestazioni complessive del sistema, semplificare e accelerare la risoluzione degli incidenti e prevenire il verificarsi di incidenti futuri.
Come i team IT di oggi, i team DevOps utilizzano spesso il provisioning automatizzato, l'assegnazione delle priorità agli incidenti e gli strumenti di analisi delle cause principali basati sull'intelligenza artificiale (AI) per garantire l'operatività, affrontare prima gli incidenti più urgenti e imparare a risolvere i problemi futuri più rapidamente. (O prevenirli in primo luogo.)
Le organizzazioni in genere creano un processo di gestione degli incidenti che documenta la sequenza di eventi che il team di risposta deve intraprendere. Tutte le parti interessate devono sapere chi sono le persone responsabili della gestione degli incidenti, il tempo necessario per risolvere il problema, quando inoltrare l'incidente al livello successivo e come documentare l'incidente e il modo in cui è stato risolto.
Una volta definito il processo, il workflow di gestione degli incidenti in genere è il seguente:
Tutte le organizzazioni devono risolvere i problemi e risolvere gli incidenti per mantenere l'attività in funzione. Ma ci sono anche vantaggi evidenti nell'avere strumenti e team efficaci per la risoluzione degli incidenti in grado di reagire rapidamente senza gravi interruzioni del business. Questi vantaggi includono:
Gli strumenti di gestione degli incidenti, l'automazione e gli AIOps aiutano i team a identificare i problemi e risolverli rapidamente. Questo, a sua volta, migliora l'efficienza e consente ai team di concentrarsi sulle operazioni aziendali principali anziché su una costante lotta per spegnere gli incendi.
Quando gli incidenti vengono risolti correttamente (e più velocemente) al primo tentativo, la qualità del servizio per l'utente finale migliora. Tutto inizia con un sistema chiaro e facile da usare per segnalare le interruzioni del servizio e continua con una buona comunicazione man mano che gli incidenti vengono risolti.
La risposta agli incidenti crea un sistema in cui i problemi hanno un percorso di risoluzione chiaro e aiuta a sviluppare conoscenze istituzionali nel tempo. Queste conoscenze, detenute dal personale o integrate in un sistema automatizzato guidato dall'AI, aiutano a documentare importanti metriche di performance, come il tempo medio di risoluzione (MTTR), per garantire che l'organizzazione mantenga un livello di servizio elevato e fornisca un'esperienza eccellente al cliente.
Con un efficace sistema di gestione degli incidenti, i team possono affrontare gli incidenti gravi più rapidamente ed estrarre informazioni dettagliate per l'analisi delle cause principali. Quando i membri del team documentano il modo in cui sono stati risolti gli incidenti passati, iniziano a creare un playbook con modelli per la risoluzione di incidenti simili in futuro.
Un contratto sul livello di servizio (SLA) definisce il livello di servizio che un'azienda è tenuta a fornire a un cliente. Pertanto, la risposta e la gestione degli incidenti svolgono un ruolo chiave nel soddisfare le metriche e gli indicatori chiave di prestazione (KPI) definiti nello SLA.
La crescente complessità delle operazioni IT, in parte determinata dalle numerose applicazioni su cui le organizzazioni fanno affidamento nelle operazioni aziendali quotidiane, ha reso gli strumenti di risposta agli incidenti e l'automazione più importanti che mai.
Alcuni degli strumenti di gestione degli incidenti più comuni includono:
Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per favorire eccezionali prestazioni di business.
Realizza più velocemente l'innovazione, riduci i costi operativi e trasforma le operazioni IT (ITOps) in un panorama in continua evoluzione con una piattaforma AIOps che rende pienamente visibili i dati sulle prestazioni e le dipendenze tra gli ambienti.
Il servizio IBM Cloud Monitoring è un servizio di monitoraggio completamente gestito per amministratori, team DevOps e sviluppatori. Aspettati una visibilità approfondita dei container e metriche complete. Riduci i costi liberando DevOps e gestisci meglio il ciclo di vita del software.
Semplifica e ottimizza la gestione delle tue app e le operazioni tecnologiche con insight guidati dall'AI generativa.
Le soluzioni AIOps e di automazione IT di IBM aiutano le organizzazioni a garantire le prestazioni delle applicazioni e a ridurre i costi IT.