Gli incidenti possono causare diversi problemi per le organizzazioni, dai tempi di inattività temporanei alla perdita di dati. Se ben fatta, la gestione degli incidenti può fornire un modo efficiente ed efficace per risolvere tutti i tipi di incidenti con interruzioni minime e lasciare le organizzazioni più preparate per gli incidenti futuri.

La gestione degli incidenti, che affonda le sue radici nel service desk IT, è stata a lungo l'interfaccia principale tra le operazioni IT (ITOps) e l'utente finale. Man mano che la tecnologia è avanzata e diventata più complessa, è aumentato anche il modo in cui le organizzazioni vedono l'identificazione e la risposta agli incidenti. La pratica si è estesa ben oltre l'aiutare gli utenti a risolvere i problemi, fino a diventare un processo per mantenere costante il tempo di attività delle app e accelerare gli sforzi di miglioramento continuo.