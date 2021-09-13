Tag
ChatOps è una componente emergente di DevOps e ITOps. Qui spieghiamo come la sua funzionalità crea una cultura di squadra e accelera lo sviluppo del software e la risoluzione degli incidenti.

Le operazioni di chat (ChatOps) consistono nell'utilizzo di client di chat e strumenti di chat in tempo reale per facilitare lo sviluppo e le operazioni del software. Noto anche come "collaborazione basata sulla conversazione" o "DevOps basato sulla conversazione", ChatOps è progettato per una messaggistica istantanea rapida e semplice tra i membri del team di sviluppo. Durante l'esperienza ChatOps, un chatbot accetta comandi in inglese e avvia azioni con app in background (tramite API) per ottimizzare le operazioni IT (ITOps) e le operazioni di sviluppo (DevOps).

 

 

Quali sono i vantaggi di ChatOps?

Con le sue estese funzionalità di comunicazione, ChatOps è progettato per eliminare i silo informatici che ostacolano la collaborazione interdipartimentale e il processo decisionale proattivo. Di conseguenza, il vantaggio per gli interi team è il seguente:

  • Automazione: fornisce il rilevamento e l'esecuzione dei comandi in tempo reale e gli aggiornamenti della console.
  • Collaborazione: elimina silo e barriere di comunicazione tra team e dipartimenti.
  • Coinvolgimento: crea e sostiene una cultura di squadra distribuita per allineare la comunicazione e il processo decisionale.
  • Produttività: migliora i processi aziendali tramite la fornitura di informazioni in tempo reale.
  • Sicurezza e conformità: fornisce la documentazione attuale e storica dei compiti per migliorare la sicurezza e la normativa.
  • Trasparenza: allinea gli stati dei progetti di comunicazione e documentazione.

A livello individuale e collettivo, questi benefici rafforzano in ultima analisi DevOps e ITOps velocizzando le comunicazioni di squadra, riducendo così i tempi di sviluppo e di risposta agli incidenti.

Come distribuire un ambiente ChatOps

Implementare un ambiente ChatOps richiede l'uso dei seguenti tipi di strumenti:

  • Sistema di notifiche per inviare avvisi alle chat room quando si verificano incidenti.
  • Client di chat (ad esempio, Slack e Microsoft Teams) per eseguire comandi pre-programmati.
  • Strumenti DevOps preesistenti (integrati nell'ambiente ChatOps) per migliorare il monitoraggio dei ticket e automatizzare i workflow di risoluzione degli incidenti.

Una volta acquisiti questi strumenti ChatOps, è possibile implementare un ambiente efficiente in tre fasi:

Fase 1: stabilire le comunicazioni

ChatOps consente ai team di avviare conversazioni per indirizzo i problemi, esplorare le opzioni di soluzione e quindi concordare una soluzione finale prima di proporla al cliente.

Fase 2: creare gruppi

ChatOps consente semplici chat di gruppo e la condivisione di screenshot, video di problemi e file (ad esempio, log, configurazione, output dei comandi). Il client ChatOps può memorizzare i messaggi, così chiunque venga aggiunto al gruppo può visualizzare le comunicazioni precedenti per essere (e rimanere) "aggiornato".

Fase 3: stabilire i canali

Quando si verifica un incidente grave, alcuni strumenti di chat creano automaticamente canali specifici. È anche possibile configurare elenchi di assegnazioni in modo che i membri qualificati del team vengano automaticamente invitati a unirsi al canale per lo sviluppo di soluzioni.

Best practice per ChatOps

ChatOps è un componente prezioso di ITOps e DevOps, ed è critico per lo sviluppo futuro degli ambienti IT. Di seguito sono riportate le best practice per l'implementazione e l'utilizzo di ChatOps, per garantirne la sostenibilità nel tempo:

  • Piattaforme di chat di ricerca: seleziona una piattaforma che consenta coerenza tra web, mobile e desktop.
  • Ricerca chatbot: seleziona un chatbot compatibile con le app in background, che accetti comandi in inglese semplice e utilizzi connessioni API.
  • Scrivi e implementa script personalizzati: integra un chatbot con app cloud che offrono un backend API per l'implementazione del codice.
  • Usa script e plugin della community: abilita l'accesso dei chatbot alla gestione del codice sorgente, alle piattaforme di integrazione continua (CI), ai trigger di distribuzione, ecc.
  • Sviluppa la tua configurazione: estendere le capacità dei chatbot e aggiungere sicurezza tramite restrizioni sui comandi.
  • Crea una cultura orientata al chatbot: democratizza l'uso dei chatbot comunicandone i vantaggi e dimostrandone le ricompense.

Nel complesso, queste best practice aiutano a migliorare l'automazione, la trasparenza, a costruire processi di team e a creare opportunità per migliorare lo sviluppo software in futuro.

Casi d'uso vantaggiosi per ChatOps

A seconda della fase di implementazione in cui ti trovi e delle tue intenzioni per creare un ambiente ChatOps, i seguenti casi d'uso sono applicabili alla tua azienda:

  • Controllo degli accessi e sicurezza: molte aziende implementano ChatOps per le sue caratteristiche di engagement agili. L'architettura di comunicazione complessa migliora il controllo degli accessi ai progetti, consentendo operazioni di sicurezza a lungo termine (ChatSecOps).
  • Distribuzione delle applicazioni: ChatOps migliora la visibilità dei pipeline di sviluppo delle applicazioni tra i team DevOps. Questo li aiuta a considerare collettivamente le opzioni di implementazione e a orchestrare le loro scelte di conseguenza.
  • Gestione degli incidenti: quando si tratta di rilevamento, risposta e risoluzione degli incidenti, ChatOps si è rivelato uno strumento prezioso. Durante tutto il processo di risoluzione, mantiene i team informati e aggiorna automaticamente i ticket durante il loro workflow di correzione.
  • Consegna continua (CD): ChatOps integra DevOps, ITOps e automazione in un unico workflow. Unisce la comunicazione tra i team, lo sviluppo della pipeline e le attività operative per la consegna continua delle app.

AIOps e ChatOps

Le operazioni di AI (AIOps) prevedono l'applicazione dell'intelligenza artificiale (AI) per migliorare DevOps e ITOps. Utilizza ChatOps per aumentare la visibilità dei dati negli ambienti IT, analizza i dati critici per identificare gli incidenti e avvisa automaticamente i team IT dei problemi, delle cause principali e delle soluzioni consigliate. La combinazione di AIOps e ChatOps ottimizza la comunicazione e la collaborazione per aiutare i team a risolvere gli incidenti più rapidamente.

Con una dimensione di mercato stimata di recente tra 900 milioni e 1,5 miliardi di dollari, AIOps ha un tasso di crescita annuo composto di circa il 15% tra il 2020 e il 2025. Questa crescita garantisce che AIOps e ChatOps continueranno a migliorare i cicli di vita delle applicazioni e a consentire la consegna continua delle soluzioni nel tempo.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps

Utilizzando machine learning (ML) ed elaborazione del linguaggio naturale, IBM® Cloud Pak for Watson AIOps correla dati strutturati e dati non strutturati in tempo reale per rivelare insight, identificare le cause principali e raccomandare soluzioni più rapidamente. Questi insight e raccomandazioni vengono poi consegnati a ChatOps in tempo reale per una rapida implementazione.

Altri vantaggi includono quanto segue:

  • Integrazione della toolchain: si collega a tutte le piattaforme di collaborazione e invia avvisi direttamente al tuo strumento di comunicazione ChatOps preferito. 
  • Centralità dell'applicazione: consente ai team di integrare i processi e di gestirli in modo collaborativo, il che migliora l'esperienza ChatOps e l'intelligenza DevOps.
  • Insight fruibili: fornisce insight olistici che individuano correlazioni, causalità e identificazione di schemi. Questo aiuta i team a utilizzare ChatOps per dare priorità ai problemi e ai processi di risoluzione.
  • Sintesi intelligente: fornisce una visione chiara delle anomalie, con collegamenti a fonti valide per indagini e risoluzioni più rapide. Più team possono accedere agli stessi dati per implementare collaborativamente le soluzioni raccomandate.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps è lo strumento ideale per risolvere proattivamente gli incidenti attraverso un'analisi rapida dei dati in ambienti IT. Utilizza la toolchain ITOps per massimizzare l'efficienza e la resilienza della risoluzione. Utilizzando la sintesi dei dati, IBM Cloud Pak for Watson AIOps fornisce una visione completa delle applicazioni IT e degli ambienti, abbattendo i silos per accelerare la risoluzione dei problemi.
