Quali sono i vantaggi di ChatOps?

Le operazioni di AI (AIOps) prevedono l'applicazione dell'intelligenza artificiale (AI) per migliorare DevOps e ITOps. Utilizza ChatOps per aumentare la visibilità dei dati negli ambienti IT, analizza i dati critici per identificare gli incidenti e avvisa automaticamente i team IT dei problemi, delle cause principali e delle soluzioni consigliate. La combinazione di AIOps e ChatOps ottimizza la comunicazione e la collaborazione per aiutare i team a risolvere gli incidenti più rapidamente.

Con una dimensione di mercato stimata di recente tra 900 milioni e 1,5 miliardi di dollari, AIOps ha un tasso di crescita annuo composto di circa il 15% tra il 2020 e il 2025. Questa crescita garantisce che AIOps e ChatOps continueranno a migliorare i cicli di vita delle applicazioni e a consentire la consegna continua delle soluzioni nel tempo.