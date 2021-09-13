Quali sono i vantaggi di ChatOps?

Le operazioni di chat (ChatOps) consistono nell'utilizzo di client di chat e strumenti di chat in tempo reale per facilitare lo sviluppo e le operazioni del software. Noto anche come "collaborazione basata sulla conversazione" o "DevOps basato sulla conversazione", ChatOps è progettato per una messaggistica istantanea rapida e semplice tra i membri del team di sviluppo. Durante l'esperienza ChatOps, un chatbot accetta comandi in inglese e avvia azioni con app in background (tramite API) per ottimizzare le operazioni IT (ITOps) e le operazioni di sviluppo (DevOps).
Con le sue estese funzionalità di comunicazione, ChatOps è progettato per eliminare i silo informatici che ostacolano la collaborazione interdipartimentale e il processo decisionale proattivo. Di conseguenza, il vantaggio per gli interi team è il seguente:
A livello individuale e collettivo, questi benefici rafforzano in ultima analisi DevOps e ITOps velocizzando le comunicazioni di squadra, riducendo così i tempi di sviluppo e di risposta agli incidenti.
Implementare un ambiente ChatOps richiede l'uso dei seguenti tipi di strumenti:
Una volta acquisiti questi strumenti ChatOps, è possibile implementare un ambiente efficiente in tre fasi:
ChatOps consente ai team di avviare conversazioni per indirizzo i problemi, esplorare le opzioni di soluzione e quindi concordare una soluzione finale prima di proporla al cliente.
ChatOps consente semplici chat di gruppo e la condivisione di screenshot, video di problemi e file (ad esempio, log, configurazione, output dei comandi). Il client ChatOps può memorizzare i messaggi, così chiunque venga aggiunto al gruppo può visualizzare le comunicazioni precedenti per essere (e rimanere) "aggiornato".
Quando si verifica un incidente grave, alcuni strumenti di chat creano automaticamente canali specifici. È anche possibile configurare elenchi di assegnazioni in modo che i membri qualificati del team vengano automaticamente invitati a unirsi al canale per lo sviluppo di soluzioni.
ChatOps è un componente prezioso di ITOps e DevOps, ed è critico per lo sviluppo futuro degli ambienti IT. Di seguito sono riportate le best practice per l'implementazione e l'utilizzo di ChatOps, per garantirne la sostenibilità nel tempo:
Nel complesso, queste best practice aiutano a migliorare l'automazione, la trasparenza, a costruire processi di team e a creare opportunità per migliorare lo sviluppo software in futuro.
A seconda della fase di implementazione in cui ti trovi e delle tue intenzioni per creare un ambiente ChatOps, i seguenti casi d'uso sono applicabili alla tua azienda:
Le operazioni di AI (AIOps) prevedono l'applicazione dell'intelligenza artificiale (AI) per migliorare DevOps e ITOps. Utilizza ChatOps per aumentare la visibilità dei dati negli ambienti IT, analizza i dati critici per identificare gli incidenti e avvisa automaticamente i team IT dei problemi, delle cause principali e delle soluzioni consigliate. La combinazione di AIOps e ChatOps ottimizza la comunicazione e la collaborazione per aiutare i team a risolvere gli incidenti più rapidamente.
Con una dimensione di mercato stimata di recente tra 900 milioni e 1,5 miliardi di dollari, AIOps ha un tasso di crescita annuo composto di circa il 15% tra il 2020 e il 2025. Questa crescita garantisce che AIOps e ChatOps continueranno a migliorare i cicli di vita delle applicazioni e a consentire la consegna continua delle soluzioni nel tempo.
Utilizzando machine learning (ML) ed elaborazione del linguaggio naturale, IBM® Cloud Pak for Watson AIOps correla dati strutturati e dati non strutturati in tempo reale per rivelare insight, identificare le cause principali e raccomandare soluzioni più rapidamente. Questi insight e raccomandazioni vengono poi consegnati a ChatOps in tempo reale per una rapida implementazione.
Altri vantaggi includono quanto segue:
IBM Cloud Pak for Watson AIOps è lo strumento ideale per risolvere proattivamente gli incidenti attraverso un'analisi rapida dei dati in ambienti IT. Utilizza la toolchain ITOps per massimizzare l'efficienza e la resilienza della risoluzione. Utilizzando la sintesi dei dati, IBM Cloud Pak for Watson AIOps fornisce una visione completa delle applicazioni IT e degli ambienti, abbattendo i silos per accelerare la risoluzione dei problemi.
