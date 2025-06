Soluzioni per il rilevamento delle minacce interne

Le minacce interne hanno origine da persone autorizzate ad accedere alla rete che, utilizzando il proprio accesso legittimo, causano danni all'organizzazione. Le potenziali minacce interne possono essere difficili da rilevare: la maggior parte di esse passa inosservata per mesi o anni.

Secondo il report Cost of a Data Breach di IBM del 2024, le violazioni di dati operate da insider malevoli sono state le più gravi in termini economici, con un danno medio pari a 4,99 milioni di dollari in più rispetto ai 4,88 milioni di dollari che costituiscono il costo medio di una violazione dei dati. Ecco perché la gestione dei rischi interni e la prevenzione delle minacce interne sono componenti fondamentali di qualsiasi programma di cybersecurity.

Che l'insider malevolo sia un dipendente (attuale o passato) malintenzionato o un collaboratore esterno con credenziali compromesse, i team di sicurezza devono rilevare in modo rapido e accurato attività sospette e perdite di dati, indagare sulle violazioni dei dati e rispondere ad attacchi potenzialmente dannosi.