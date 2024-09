La sfida:

La soluzione legacy fallisce più volte nel rilevare malware e ransomware.





Le firme per la soluzione legacy non vengono quasi mai aggiornate, a causa dei limiti in termini di larghezza di banda e connettività.





La mancata disponibilità della connessione a Internet rende impossibile il monitoraggio continuo.





A bordo non vi è personale preposto alla sicurezza informatica e l'equipaggio non è adeguatamente formato in materia.





Spesso ai computer delle navi vengono collegati dispositivi non autorizzati.

Le navi rappresentano un ambiente unico nel loro genere, poiché possono rimanere in mare per mesi e mesi di seguito. La connettività Internet è intermittente e la larghezza di banda è spesso limitata e costosa. Gli equipaggi non hanno quasi mai una formazione adeguata in materia di cybersecurity e possono finire per portare a bordo dispositivi non protetti e non sicuri, contenenti malware e ransomware. Per di più, non è possibile bloccare i dispositivi esterni senza sconvolgere processi interni ormai consolidati e creare altri problemi.Tra l'altro, i dispositivi esterni sono essenziali per le normali operazioni e in alcuni casi potrebbero dover essere sostituiti da un momento all'altro. In caso di attacco malware o ransomware, il tempo di risposta è fondamentale, ma l'accesso in tempo reale è raramente disponibile, perché le navi navigano spesso in condizioni sfavorevoli o in aree isolate.