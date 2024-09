Nel valutare il panorama delle soluzioni SIEM, il gruppo informatico di Novaland ha preso in considerazione gli studi di Gartner, Inc. e Forrester, confrontando una gamma di offerte tra i marchi leader del settore. "Gartner assegna una valutazione particolarmente elevata a IBM Security QRadar per centinaia di casi d'uso e supporta il più grande ecosistema di sicurezza delle informazioni", afferma Nghia.

Il team di valutazione ha apprezzato la capacità di QRadar di automatizzare l'analisi delle informazioni sulla sicurezza per rilevare rapidamente le minacce, ma anche la stabilità, l'estensibilità e l'integrazione di una varietà di componenti, quali estensioni, API e dashboard operativa IBM QRadar Pulse, che semplifica il monitoraggio e l'amministrazione. Il team ha inoltre apprezzato il fatto che QRadar sia aperta e scalabile e che offra funzionalità in linea con i requisiti operativi di Novaland per garantire resilienza aziendale, sicurezza dati e riservatezza.

"Abbiamo stabilito che IBM QRadar era una soluzione estremamente adatta in virtù delle sue caratteristiche e della sua scalabilità", spiega Nghia. "E le regole di rilevamento delle minacce sono adattabili alle nostre esigenze."

Assistito da IBM Security Services, il team informatico di Novaland ha implementato la piattaforma QRadar SIEM. Quindi, il team ha utilizzato lo strumento per perfezionare le procedure e gli scenari di risposta agli incidenti, ottimizzare i set di regole per identificare i segnali di attacco e sviluppare i playbook per la risposta agli incidenti di sicurezza.

Novaland utilizza anche la piattaforma QRadar per rafforzare l'ambiente IT contro le minacce future. Il team informatico, suddiviso in squadra rossa, blu e viola, si riunisce settimanalmente per esaminare le minacce passate, annotare le risposte dei team e utilizzare i risultati per personalizzare i playbook di risposta agli incidenti QRadar. Inoltre, la squadra rossa utilizza gli strumenti e i propri script per eseguire simulazioni di violazioni e attacchi (BAS, Breach and Attack Simulation) e verificare l'efficienza della squadra blu.

"Dobbiamo capire con quale velocità riesce a reagire la squadra blu: ci vogliono 15 minuti o 50 minuti?", dice Nghia. Le risposte tipiche, che rientrano nell'intervallo 15-30 minuti, lo lasciano soddisfatto. "Con QRadar è tutto più veloce".