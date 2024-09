Sebbene il potenziale profitto sia un fattore importante nella proliferazione del RaaS, i programmi di affiliazione offrono agli hacker e agli sviluppatori di ransomware altri vantaggi, presentando così ulteriori sfide ai professionisti della sicurezza informatica.

Attribuzione incerta degli incidenti ransomware. Nell'ambito del modello RaaS, gli esecutori di attacchi informatici possono non essere le stesse persone che hanno sviluppato il malware in uso. Inoltre, gruppi di hacking diversi possono utilizzare lo stesso ransomware. I professionisti della sicurezza informatica non sempre sono in grado di attribuire con precisione gli attacchi a gruppi specifici, rendendo più difficile profilare e individuare operatori e affiliati RaaS.

Specializzazione dei criminali informatici. L'economia del crimine informatico, più o meno come quella legale, ha portato a una divisione del lavoro. Gli attori delle minacce ormai possono specializzarsi affinando le proprie abilità. Gli sviluppatori possono concentrarsi sulla realizzazione di malware sempre più potenti mentre gli affiliati possono darsi allo sviluppo di metodi di attacco più efficaci. Una terza classe di criminali informatici, detta "broker di accesso", è specializzata nelle intrusioni di rete e vendita di punti di accesso agli aggressori. La specializzazione consente agli hacker di muoversi più velocemente ed eseguire più attacchi. Secondo l'X-Force Threat Intelligence Index, il tempo medio di esecuzione di un attacco ransomware è sceso da oltre 60 giorni nel 2019 a 3,85 giorni nel 2022.

Minacce ransomware più resilienti. Il RaaS consente agli operatori e agli affiliati di condividere il rischio, rendendoli più resilienti. La cattura di affiliati non comporta la chiusura delle attività da parte degli operatori e gli affiliati possono passare a un altro kit ransomware se un operatore viene catturato. È noto anche che gli hacker riorganizzano e rinominano il proprio business per eludere le autorità. Ad esempio, dopo che l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti ha sanzionato la banda di ransomware Evil Corp, le vittime hanno smesso di pagare i riscatti per evitare sanzioni dell'OFAC. In risposta, la Evil Corp ha modificato più volte il nome del proprio ransomware (link esterno a ibm.com) per mantenere il flusso dei pagamenti.