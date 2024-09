Che cos'è il green computing?

Il green computing non è solo per le grandi organizzazioni, ma anche per migliorare la sostenibilità nel mondo dell'IT. Quando molte persone scelgono di utilizzare funzionalità come la modalità sospensione o standby, l'impatto può essere enorme.

Qualunque sia il dispositivo, l'utilizzo delle funzioni di gestione dell'alimentazione e la regolazione della luminosità dello schermo aiutano a ridurre il consumo energetico. Altri modi per utilizzare meno energia includono spegnere i computer a fine giornata e tenere spente periferiche come altoparlanti o stampanti a meno che non vengano utilizzate.

Ricaricare le cartucce per stampanti anziché acquistarne di nuove produce meno sprechi, e l'acquisto di apparecchiature ricondizionate anziché nuove riduce l'impatto ambientale. Lo smaltimento sicuro delle apparecchiature elettroniche migliora la sostenibilità e ha vantaggi in termini di sicurezza (link esterno a ibm.com).

E proprio come il reparto acquisti dovrebbe scegliere le attrezzature più efficienti per le attività da svolgere, dovresti farlo anche tu. Se un notebook o un laptop può eseguire le stesse attività di un computer desktop, opta per il dispositivo più efficiente. Le classificazioni Energy Star sono una buona guida per le persone che acquistano nuove apparecchiature.