Il futuro del business planning con l'AI generativa 

L'AI generativa e i foundation model hanno completamente trasformato il panorama degli affari e della società. Ciò che solo pochi anni fa sembrava impossibile e futuristico, oggi è una realtà tangibile, che ci proietta in un momento storico e rivoluzionario.

Secondo Alex Bant, vicepresidente della divisione Finance Practice di Gartner, "l'AI generativa può spiegare le variazioni di budget e previsioni affinché i team di pianificazione e analisi finanziaria possano utilizzarle nelle recensioni aziendali. Può anche sintetizzare tali tendenze e insight per i dirigenti e il consiglio di amministrazione".

Inoltre, rappresenta un cambiamento di paradigma rivoluzionario in vari aspetti dei processi di business planning. Uno dei suoi impatti significativi risiede nella capacità di fornire un'interfaccia in linguaggio naturale, colmando il divario tra dati finanziari complessi e utenti finali, elevando così i pianificatori a utenti avanzati grazie all'automatizzazione di compiti complessi e alla rapida fornitura di insight e orientamento. Gli utenti ora hanno la possibilità di porre domande su una determinata situazione e ricevere risposte dettagliate e informative.

Ad esempio, quando gli utenti creano i loro piani, possono esaminare i risultati passati e chiedere all'assistente le ragioni di un improvviso aumento delle spese nell'anno precedente. L'assistente può quindi fornire visualizzazioni e spiegazioni testuali, attribuendo l'aumento a fattori come la stagionalità, eventi specifici o addirittura suggerendo possibili errori di inserimento dati. Gli utenti possono definire soglie e condizioni per identificare anomalie o adeguare di conseguenza i propri piani e strategie.

Questa maggiore facilità d'uso ha il potenziale di accelerare la produttività e stabilire un vantaggio competitivo, permettendo alle aziende di rispondere più rapidamente alle dinamiche di mercato.