Il futuro del business planning con l'AI generativa 

In un ecosistema in rapida evoluzione, molte aziende affrontano una combinazione di sfide, tra cui inflazione, interruzioni nella supply chain e un mercato del lavoro complesso. Questi fattori esercitano una pressione significativa sulla redditività. In questo scenario, i metodi di pianificazione tradizionali possono ostacolare la capacità di un'azienda di rispondere rapidamente e strategicamente a opportunità e sfide in evoluzione.
È qui che la pianificazione autonoma dà il meglio di sé. Questo approccio consente alle organizzazioni di utilizzare analytics basate sui dati, intelligenza artificiale (AI) e automazione per prendere decisioni ben informate in modo rapido e accurato, permettendo loro di affrontare le complessità del marketplace con agilità e precisione.
Alla base, la pianificazione aziendale autonoma comprende metodi innovativi che utilizzano il potenziale di tecnologie all'avanguardia come i foundation model e l'AI generativa, rendendole disponibili alle aziende nei processi di pianificazione delle vendite, elaborazione del budget e forecasting. L'obiettivo non è sostituire gli individui, ma permettere loro di concentrarsi sugli aspetti strategici dell'azienda. Questo approccio può gestire un numero significativo di compiti con un intervento umano minimo o nullo.
Ciò che distingue il business planning autonomo dall'automazione tradizionale è la sua capacità di fornire insight aumentati, predittivi e prescrittivi e di automatizzare attività sulla base di essi. Questo non solo migliora l'agilità, ma ha anche il potenziale di ridurre significativamente il tempo necessario per il processo decisionale.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Man mano che i dati diventano più accessibili, le aziende riconoscono l'importanza di utilizzarli per la pianificazione aziendale e la pianificazione finanziaria. Nonostante la disponibilità di soluzioni tecnologiche avanzate, le aziende spesso affrontano sfide significative nell'utilizzo di strumenti di pianificazione e analytics. Tra gli ostacoli più diffusi rientrano:
I professionisti della finanza dedicano troppo tempo a compiti manuali, il che comporta un processo di business planning prolungato. Si dedicano principalmente ad attività ripetitive, senza tenersi tempo per l'analisi dei dati e la sua evoluzione.
Quando i responsabili delle decisioni basano le loro scelte su proiezioni e stime inaffidabili, ciò può influenzare la direzione strategica complessiva dell'organizzazione, portando a risultati indesiderati come cattiva allocazione delle risorse, opportunità di crescita mancate e persino instabilità finanziaria.
La ripida curva di apprendimento associata agli strumenti di pianificazione può limitare l'adozione complessiva e ostacolarne l'uso efficace nel supporto al budget, agli investimenti e al forecasting. Di conseguenza, ciò può portare a risultati finanziari sfavorevoli, opportunità di crescita mancate e rischi finanziari aumentati per l'azienda.
L'AI generativa e i foundation model hanno completamente trasformato il panorama degli affari e della società. Ciò che solo pochi anni fa sembrava impossibile e futuristico, oggi è una realtà tangibile, che ci proietta in un momento storico e rivoluzionario.
Secondo Alex Bant, vicepresidente della divisione Finance Practice di Gartner, "l'AI generativa può spiegare le variazioni di budget e previsioni affinché i team di pianificazione e analisi finanziaria possano utilizzarle nelle recensioni aziendali. Può anche sintetizzare tali tendenze e insight per i dirigenti e il consiglio di amministrazione".
Inoltre, rappresenta un cambiamento di paradigma rivoluzionario in vari aspetti dei processi di business planning. Uno dei suoi impatti significativi risiede nella capacità di fornire un'interfaccia in linguaggio naturale, colmando il divario tra dati finanziari complessi e utenti finali, elevando così i pianificatori a utenti avanzati grazie all'automatizzazione di compiti complessi e alla rapida fornitura di insight e orientamento. Gli utenti ora hanno la possibilità di porre domande su una determinata situazione e ricevere risposte dettagliate e informative.
Ad esempio, quando gli utenti creano i loro piani, possono esaminare i risultati passati e chiedere all'assistente le ragioni di un improvviso aumento delle spese nell'anno precedente. L'assistente può quindi fornire visualizzazioni e spiegazioni testuali, attribuendo l'aumento a fattori come la stagionalità, eventi specifici o addirittura suggerendo possibili errori di inserimento dati. Gli utenti possono definire soglie e condizioni per identificare anomalie o adeguare di conseguenza i propri piani e strategie.
Questa maggiore facilità d'uso ha il potenziale di accelerare la produttività e stabilire un vantaggio competitivo, permettendo alle aziende di rispondere più rapidamente alle dinamiche di mercato.
IBM Planning Analytics può automatizzare la pianificazione aziendale integrata in tutta la tua organizzazione, semplificare i processi e favorire la collaborazione tra i tuoi team per rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato.
Con l'introduzione dell'AI generativa, IBM Planning Analytics si appresta a vivere una fase di trasformazione. Questo miglioramento offre l'opportunità di rivoluzionare il workflow di business planning e supportare le aziende nel migliorare la loro efficienza, portando a decisioni di marketing più accurate e strategiche.
La futura inclusione di un assistente AI in linguaggio naturale è pianificata strategicamente per ridurre le barriere d'uso offrendo un'interazione intuitiva e senza sforzo con Planning Analytics. Questa esperienza migliorata non solo garantisce agli utenti l'accesso a informazioni e insight preziosi, ma consente anche loro di interagire con i propri dati in un modo più facile e intuitivo.
Ad esempio, un utente potrebbe chiedersi: "Come posso creare il miglior programma per i dipendenti che bilanci il workload e riduca i costi di manodopera?" Con l'Integrazione prevista con i foundation model IBM Planning Analytics, che dal 2021 fornisce insight prescrittivi tramite l'integrazione con IBM Decision Optimization (IBM ILOG CPLEX), può interpretare la richiesta dell'utente, analizzare dati e parametri rilevanti e fornire un programma suggerito insieme a spiegazioni in linguaggio naturale.
IBM immagina l'AI come partner consulente, utilizzando tecniche avanzate di ottimizzazione per proporre strategie ottimali e raccomandare azioni e decisioni precise che possano contribuire a raggiungere i risultati attesi e minimizzare i rischi in scenari aziendali complessi.
Importante: IBM può modificare o ritirare dichiarazioni riguardanti la sua direzione e intenzione futura senza preavviso. Queste dichiarazioni rappresentano solo gli obiettivi e le finalità attuali.
Ottieni insight unici sul landscape in evoluzione delle soluzioni ABI, in particolare sui risultati, le ipotesi e le raccomandazioni chiave per i responsabili dei dati e dell'analytics.
Esplora la guida per i leader dei dati che desiderano creare un'organizzazione basata sui dati e ottenere un vantaggio aziendale.
Semplifica l'accesso ai dati e automatizza la governance dei dati. Scopri la potenza dell'integrazione di una strategia di data lakehouse nella tua architettura di dati, con ottimizzazione dei costi dei workload e scalabilità dell'AI e dell'analytics, con tutti i tuoi dati, ovunque.
Scopri cosa è successo e perché, cosa potrebbe succedere e cosa fare per evitarlo. Con spiegazioni chiare e dettagliate del suo funzionamento, Project Ripasso fornisce a tutti gli utenti business degli insight utili per prendere decisioni sicure e veloci.
Al fine di prosperare, le aziende devono utilizzare i dati per fidelizzare i clienti, automatizzare i processi aziendali e innovare con soluzioni basate sull'AI.
Sblocca il valore dei dati enterprise con IBM Consulting, creando un'organizzazione basata su insight in grado di generare vantaggi aziendali.
Al fine di prosperare, le aziende devono utilizzare i dati per fidelizzare i clienti, automatizzare i processi aziendali e innovare con soluzioni basate sull'AI.