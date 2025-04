Mentre il settore retail assiste al passaggio verso una base di consumatori più digitale e on-demand, l'AI sta diventando l'arma segreta dei retailer per comprendere meglio e soddisfare questo comportamento di consumo in evoluzione. Con l'aumento degli acquisti online altamente personalizzati, dei modelli direct-to-consumer e dei servizi di consegna, l'AI generativa può aiutare i retailer a sbloccare ulteriormente una serie di benefici che possono migliorare l'assistenza clienti, la trasformazione dei talenti e le prestazioni delle applicazioni.

L'AI generativa eccelle nella gestione di diverse fonti di dati come e-mail, immagini, video, file audio e contenuti sui social. Questi dati non strutturati costituiscono la base per la creazione di modelli e per l'addestramento continuo dell'AI generativa, in modo che possa rimanere efficace nel tempo. I benefici dell'utilizzo di questi dati non strutturati possono estendersi a vari aspetti delle operazioni di retail, tra cui il miglioramento del servizio clienti attraverso i chatbot e un indirizzamento più efficace delle e-mail. Nella pratica, ciò potrebbe significare l'indirizzamento degli utenti verso le risorse appropriate, sia che si tratti di metterli in contatto con l'agente giusto o di indirizzarli alle guide utente e alle domande frequenti.

I retailer riconoscono la necessità di mettere l'AI al centro della loro strategia, integrandola in molti aspetti delle loro operazioni. Secondo l'ultimo studio condotto tra i CEO da IBM, i leader di settore si stanno concentrando sempre più sulle tecnologie di AI per promuovere la crescita del fatturato. Il 42% degli amministratori delegati del settore retail intervistati si aspetta che le tecnologie di AI, come l'AI generativa, il deep learning e il machine learning producano risultati nei prossimi tre anni. Questi dati rispecchiano un recente studio di IDC Europe che ha rilevato che il 40% dei retailer e dei brand di tutto il mondo si trova nella fase di sperimentazione dell'AI generativa, mentre il 21% sta già investendo in implementazioni di AI generativa.

L'impatto di questi investimenti diventerà evidente nei prossimi anni. Secondo una recente previsione della società di analisti di ricerca IHL Group, l'AI generativa avrà un impatto finanziario totale di 9,2 trilioni di dollari sulle attività del settore retail fino al 2029. Sebbene l'AI generativa rappresenti attualmente solo il 9% dell'impatto sui profitti del retail nel 2023, IHL prevede che crescerà fino a rappresentare il 78% dell'impatto finanziario totale entro il 2029, anno in cui raggiungerà un totale di 4,4 trilioni di dollari.