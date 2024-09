EDEKA ha collaborato con IBM Client Engineering e IBM Expert Labs a un progetto pilota per verificare l'applicabilità dell'AI generativa per migliorare le situazioni di supporto dei sistemi software utilizzati dall'azienda nei propri negozi.

Il team ha messo insieme IBM Watson Discovery e IBM watsonx.ai per creare una base di conoscenza composta da documenti manuali, documentazione tecnica e altre fonti, che sono state acquisite dal servizio Watson Discovery. Watson Discovery ha quindi generato diversi passaggi rilevanti per una query dell'utente, che sono serviti come input per il modello linguistico di grandi dimensioni (LLM). Il team ha poi utilizzato la piattaforma watsonx.ai per applicare gli LLM e generare risposte pertinenti in base agli input corrispondenti di Discovery e alla query dell'utente. Inoltre, è stata creata un'applicazione personalizzata con Vue Framework. L'applicazione comprendeva un input di ricerca, la visualizzazione dei risultati, nonché la visualizzazione di documenti e di passaggi di testo rilevanti. Grazie all'uso della soluzione sviluppata, il tempo di risoluzione dei problemi è diminuito drasticamente e il ROI della soluzione è inferiore a tre mesi.