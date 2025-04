Nell'ambito dell'AI ristretta, uno dei tre tipi basati sulle capacità, ci sono due categorie di AI funzionali:

1. AI reattiva



Le macchine reattive sono sistemi di AI senza memoria, progettate per svolgere un'attività molto specifica. Poiché non possono ricordare risultati o decisioni precedenti, lavorano solo con i dati attualmente disponibili. L'AI reattiva deriva dalla matematica statistica e può analizzare grandi quantità di dati per produrre un output apparentemente intelligente.

Esempi di AI reattiva



IBM Deep Blue: l'AI del supercomputer IBM che gioca a scacchi ha battuto il grande campione Garry Kasparov alla fine degli anni '90, analizzando i pezzi sulla scacchiera e prevedendo i probabili risultati di ogni mossa.

Il motore di raccomandazioni di Netflix: i consigli di Netflix sono basati su modelli che elaborano i set di dati raccolti dalla cronologia delle visualizzazioni per fornire ai clienti i contenuti che è più probabile che apprezzino.

2. AI a memoria limitata



A differenza dell'AI reattiva, questa forma di AI può richiamare eventi e risultati passati e monitorare specifici oggetti o situazioni nel tempo. L'AI a memoria limitata può utilizzare i dati del passato e del presente per decidere la linea d'azione più probabile per raggiungere il risultato desiderato.

Tuttavia, sebbene l'AI a memoria limitata possa utilizzare i dati passati per un periodo di tempo specifico, non può conservare tali dati in una libreria di esperienze passate per utilizzarli nel lungo periodo. Via via che viene addestrata su più dati nel tempo, l'AI a memoria limitata può migliorare a livello di prestazioni.

Esempi di AI a memoria limitata



AI generativa: gli strumenti di AI generativa, come ChatGPT, Bard e DeepAI, si basano sull'AI a memoria limitata per prevedere la parola, la frase o l'elemento visivo successivi all'interno del contenuto che l'AI generativa sta creando.

Assistenti virtuali e chatbot: Siri, Alexa, Google Assistant, Cortana e IBM watsonx Assistant combinano l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e l'AI a memoria limitata per comprendere le domande e le richieste, intraprendere azioni adeguate e comporre le risposte.

Auto a guida autonoma: i veicoli autonomi utilizzano l'AI a memoria limitata per comprendere, in tempo reale, il mondo che li circonda e prendere decisioni informate su quando aumentare la velocità, frenare, svoltare, ecc.

3. AI con teoria della mente



L'AI con teoria della Mente è una classe funzionale dell'AI che rientra nell'AI generale. Sebbene sia una forma di AI ancora non realizzata, l'AI con funzionalità di teoria della mente comprenderebbe i pensieri e le emozioni di altre entità. Questa comprensione può influenzare il modo in cui l'AI interagisce con coloro che la circondano. In teoria, ciò consentirebbe all'AI di simulare relazioni simili a quelle umane.

Poiché l'AI con teoria della mente potrebbe dedurre motivazioni e ragionamenti umani, personalizzerebbe le sue interazioni con gli individui in base alle loro esigenze emotive e intenzioni specifiche. L'AI con teoria della mente sarebbe anche in grado di comprendere e contestualizzare opere d'arte e saggi, cosa che gli strumenti di AI generativa attuali non sono in grado di fare.

L'AI emotiva è un'AI con teoria della mente attualmente in fase di sviluppo. I ricercatori sperano che abbia la capacità di analizzare voci, immagini e altri tipi di dati per riconoscere, simulare, monitorare e rispondere in modo adeguato agli umani a livello emotivo. Ad oggi, l'AI emotiva non è in grado di comprendere e rispondere ai sentimenti umani.

4. AI consapevole



L'AI consapevole è un tipo di AI funzionale per le applicazioni che possiedono capacità di Super AI. Come l'AI con teoria della mente, anche l'AI consapevole è puramente teorica. Se mai realizzata, sarebbe in grado di comprendere le proprie condizioni e i tratti interni insieme alle emozioni e ai pensieri umani. Disporrebbe anche del suo insieme di emozioni, bisogni e convinzioni.

