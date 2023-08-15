L'adozione dell'intelligenza artificiale (AI) è arrivata. Le organizzazioni non si chiedono più se aggiungere funzionalità AI, ma come intendono utilizzare questa tecnologia emergente in tempi rapidi. In effetti, l'uso dell'intelligenza artificiale nel business si sta evolvendo oltre le applicazioni piccole e specifiche per casi d'uso per andare verso un paradigma che pone l'AI al centro strategico delle operazioni aziendali. Offrendo insight più profondi ed eliminando le attività ripetitive, i lavoratori avranno più tempo per svolgere ruoli unicamente umani, come collaborare su progetti, sviluppare soluzioni innovative e creare esperienze migliori.
Questo progresso non è privo di sfide. Sebbene il 42% delle aziende stia esplorando la tecnologia AI, il tasso di fallimento è elevato: in media, solo il 54% dei progetti AI passa dal progetto pilota alla produzione. Per superare queste sfide sarà necessario un cambiamento in molti dei processi e modelli che le aziende utilizzano oggi: cambiamenti nell'architettura IT, nella gestione dei dati e nella cultura. Ecco alcuni dei modi in cui oggi le organizzazioni stanno facendo questo cambiamento e raccogliendo i benefici dell'AI in modo pratico ed etico.
L'intelligenza artificiale nel business utilizza i dati provenienti da tutta l'azienda e da fonti esterne per ottenere insight e sviluppare nuovi processi aziendali attraverso lo sviluppo di modelli AI. Questi modelli mirano a ridurre il lavoro meccanico e le attività complesse e che richiedono molto tempo, oltre ad aiutare le aziende a apportare cambiamenti strategici nel modo in cui lavorano per ottenere maggiore efficienza, un miglior processo decisionale e migliori risultati aziendali.
Una frase comune che si sente dire riguardo all'AI è che l'intelligenza artificiale è buona solo se lo è la base di dati che la compone. Pertanto, un programma di AI for Business ben strutturato deve anche disporre di un buon framework di governance dei dati, poiché garantisce che i dati e i modelli AI siano non solo accurati, offrendo un risultato di qualità superiore, ma anche che vengano utilizzati in modo sicuro ed etico.
Oggi è difficile evitare di parlare di intelligenza artificiale nel mondo degli affari. Sanità, vendita al dettaglio, servizi finanziari, produzione: indipendentemente dal settore, i leader aziendali vogliono sapere in che modo l'utilizzo dei dati può offrire loro un vantaggio competitivo e aiutarli ad affrontare le sfide post-COVID che devono affrontare ogni giorno.
Gran parte della conversazione si è concentrata sulle funzionalità di AI generativa e per una buona ragione. Ma anche se questa rivoluzionaria tecnologia AI è stata al centro dell'attenzione dei media, racconta solo una parte della storia. Approfondendo, il potenziale dei sistemi di AI ci sfida anche ad andare oltre questi strumenti e a pensare più in grande: in che modo l'applicazione dell'AI e dei modelli di machine learning farà progredire gli obiettivi strategici aziendali di grande respiro?
L'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro sta già guidando i cambiamenti organizzativi nel modo in cui le aziende affrontano l'analytics dei dati e il rilevamento delle minacce alla cybersecurity. L'AI viene implementata in workflow chiave come l'acquisizione e la fidelizzazione dei talenti, il servizio clienti e la modernizzazione delle applicazioni, soprattutto in combinazione con altre tecnologie come gli agenti virtuali o i chatbot.
I recenti sviluppi dell'AI stanno inoltre aiutando le aziende ad automatizzare e ottimizzare il reclutamento HR e lo sviluppo professionale, DevOps e cloud management, e la ricerca e la produzione biotecnologica. Con lo sviluppo di questi cambiamenti organizzativi, le aziende inizieranno a passare dall'utilizzo dell'AI per assistere i processi aziendali esistenti a uno in cui l'AI guida l'automazione, riduce gli errori umani e fornisce insight. Si tratta di un approccio noto come AI first o AI+.
Come si sviluppa un processo con un approccio AI first? Come ogni cambiamento sistemico, è un processo passo dopo passo, una scala verso l'AI, che permette alle aziende di creare una strategia aziendale chiara e costruire le capacità dell'AI in modo ponderato e completamente integrato, con tre passaggi chiari.
Il primo passo verso l'AI è modernizzare i tuoi dati in un ambiente multicloud ibrido. Le funzionalità dell'AI richiedono un'infrastruttura altamente elastica per unire varie funzionalità e workflow in una piattaforma di team. Un ambiente multicloud ibrido offre tutto questo, garantendo scelta e flessibilità in tutta l'azienda.
La creazione dei foundation model inizia con dati puliti. Questo include la costruzione di un processo per integrare, pulire e catalogare l'intero ciclo di vita dei tuoi dati di AI. In questo modo la tua organizzazione potrà scalare con fiducia e trasparenza.
Una corretta governance dei dati aiuta le organizzazioni a creare fiducia e trasparenza, rafforzando la rilevamento dei pregiudizi e il processo decisionale. Quando i dati sono accessibili, affidabili e accurati, consentono anche alle aziende di implementare meglio l'AI in tutta l'organizzazione.
I foundation model sono modelli AI addestrati con machine learning su un ampio insieme di dati non etichettati che possono essere utilizzati per diversi compiti con un minimo di messa a punto. Il modello può applicare le informazioni apprese su una situazione a un'altra, utilizzando l'apprendimento auto-supervisionato e l'apprendimento per trasferimento. Ad esempio, ChatGPT si basa sui foundation model GPT-3.5 e GPT-4 creati da OpenAI.
I foundation model ben costruiti offrono benefici significativi; l'uso dell'AI può far risparmiare alle aziende innumerevoli ore nella creazione dei propri modelli di base. Sono proprio questi vantaggi in termini di risparmio di tempo a spingere molte aziende ad adottare questa soluzione su larga scala. IBM prevede che entro due anni, i foundation model alimenteranno circa un terzo dell'AI all'interno degli ambienti aziendali.
Dal punto di vista dei costi, i foundation model richiedono un investimento iniziale significativo, tuttavia, consentono alle aziende di risparmiare sul costo iniziale di creazione del modello poiché sono facilmente scalabili per altri usi, offrendo un ROI più elevato e una maggiore velocità di immissione sul mercato per gli investimenti nell'AI.
A tal fine, IBM sta costruendo un set di foundation model specifici per dominio che vanno oltre i modelli di apprendimento del linguaggio naturale e sono addestrati su molteplici tipi di dati aziendali, inclusi codice, dati di serie temporali, dati tabulari, geospaziali, semi-strutturati e dati di modalità mista, come testo combinato con immagini. Il primo dei quali, Slate, è stato rilasciato di recente.
Per lanciare un programma di AI davvero efficace per la tua azienda, devi disporre di set di dati di qualità pulita e un'architettura dati adeguata per memorizzarli e accedervi. La trasformazione digitale della tua organizzazione deve essere sufficientemente matura da garantire che i dati vengano raccolti nei punti di contatto necessari in tutta l'organizzazione e che i dati siano accessibili a chi effettua l'analisi dei dati.
Costruire un modello multicloud ibrido efficace è essenziale affinché l'AI possa gestire le enormi quantità di dati che devono essere memorizzate, elaborate e analizzate. Le architetture dati moderne spesso adottano un approccio architettonico di data fabric, che semplifica l'accesso ai dati e facilita il consumo di dati self-service. L'adozione di un'architettura data fabric crea anche un'architettura composita pronta per l'AI, che offre funzionalità coerenti tra gli ambienti hybrid cloud.
L'importanza dell'accuratezza e dell'uso etico dei dati rende la governance dei dati un elemento fondamentale nella strategia di IA di qualsiasi organizzazione. Questo include l'adozione di strumenti di governance e l'integrazione della governance nei workflow per mantenere standard coerenti. Una piattaforma di gestione dei dati consente inoltre alle organizzazioni di documentare correttamente i dati utilizzati per costruire o mettere a punto i modelli, fornendo agli utenti insight su quali dati sono stati utilizzati per modellare gli output e ai team di supervisione normativa le informazioni necessarie per garantire sicurezza e privacy.
Le aziende che adottano per prime l'AI per utilizzarla in modo efficace ed etico per incrementare i ricavi e migliorare le operazioni avranno un vantaggio competitivo rispetto alle aziende che non riescono a integrarla completamente nei loro processi. Ecco alcune considerazioni fondamentali da tenere a mente quando si elabora una strategia AI first:
Il primo passo nell'integrare l'AI nella tua organizzazione è identificare i modi in cui le varie piattaforme e i vari tipi di AI si allineano agli obiettivi chiave. Le aziende non devono solo discutere di come verrà implementata l'AI per raggiungere questi obiettivi, ma anche dei risultati desiderati.
Ad esempio, i dati aprono opportunità per esperienze del cliente più personalizzate e, di conseguenza, un vantaggio competitivo. Le aziende possono creare flussi di lavoro automatizzati per il servizio clienti con modelli di AI personalizzati basati sui dati dei clienti. Interazioni chatbot più autentiche, raccomandazioni di prodotti, contenuti personalizzati e altre funzionalità AI hanno il potenziale per dare ai clienti più di quello che vogliono. Inoltre, insight più approfonditi sulle tendenze di mercato e dei consumatori possono aiutare i team a sviluppare nuovi prodotti.
Per una migliore esperienza del cliente e un'efficienza operativa migliore, concentrati su come l'AI possa ottimizzare workflow critici e sistemi, come il servizio clienti, la gestione della supply chain e la cybersecurity.
Uno degli elementi chiave della democratizzazione dei dati è il concetto di dati come prodotto. I dati della tua azienda sono distribuiti tra data center on-premise, mainframe, cloud privati, cloud pubblici e infrastrutture edge. Per scalare con successo i tuoi sforzi di AI, dovrai utilizzare con successo il tuo "prodotto" di dati.
Un'architettura di hybrid cloud ti permette di utilizzare dati provenienti da fonti eterogenee in modo fluido e di scalare efficacemente in tutta l'azienda. Una volta che hai compreso tutti i tuoi dati e che hai capito dove risiedono, decidi quali sono quelli più critici e quali offrono il maggiore vantaggio competitivo.
Con la rapida accelerazione della tecnologia di AI, molti hanno iniziato a porsi domande su etica, privacy e pregiudizi. Per garantire che le soluzioni di AI siano accurate, eque, trasparenti e tutelino la privacy dei clienti, le aziende devono disporre di sistemi ben strutturati di gestione dei dati e del ciclo di vita dell'AI.
Le normative per proteggere i consumatori sono in continua espansione. Nel luglio 2023, la Commissione Europea ha proposto nuovi standard per l'applicazione del GDPR e una politica sui dati che entrerà in vigore a settembre. Senza una corretta governance e trasparenza, le aziende rischiano danni reputazionali, perdite economiche e violazioni normative.
Che si tratti di utilizzare la tecnologia AI per alimentare chatbot o scrivere codice, esistono innumerevoli modi in cui il deep learning, l'AI generativa, l'elaborazione del linguaggio naturale e altri strumenti di AI vengono distribuiti per ottimizzare le operazioni aziendali e l'esperienza del cliente. Ecco alcuni esempi di applicazioni aziendali dell'intelligenza artificiale:
Le aziende stanno utilizzando l'AI per la modernizzazione delle applicazioni e le operazioni IT aziendali, impiegandola per automatizzare la codifica, la distribuzione e la scalabilità. Ad esempio, Project Wisdom permette agli sviluppatori che usano Red Hat Ansible di inserire un comando di codifica come una semplice frase in inglese tramite un'interfaccia in linguaggio naturale e ottenere codice generato automaticamente. Il progetto è il risultato di un'iniziativa di IBM chiamata AI for Code e del lancio di IBM Project CodeNet, il più grande set di dati di questo tipo volto a insegnare l'AI a programmare.
L'AI è efficace per creare esperienze personalizzate su larga scala attraverso chatbot, assistenti digitali e altre interfacce cliente. McDonald's, la più grande azienda di ristorazione al mondo, sta sviluppando soluzioni di assistenza clienti con la tecnologia AI IBM® Watson e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per accelerare lo sviluppo della sua tecnologia di accettazione automatica degli ordini (AOT). Questo non solo aiuterà a scalare la tecnologia AOT in tutti i mercati, ma aiuterà anche ad affrontare le integrazioni che includono lingue, dialetti e varianti di menu aggiuntivi.
Quando IBM ha implementato IBM® Watsonx Orchestrate come parte di un programma pilota per IBM Consulting in Nord America, l'azienda ha risparmiato 12.000 ore in un trimestre su compiti manuali di valutazione della promozione, riducendo un processo che prima richiedeva 10 settimane a cinque. Il progetto pilota ha anche facilitato l'acquisizione di importanti insight sulle risorse umane. Utilizzando il suo digital worker, HiRo, il team HR di IBM ora ha una visione più chiara di ogni dipendente in grado di essere promosso e può valutare più rapidamente se i benchmark sono stati raggiunti.
L'AI nel mondo del lavoro ha il potenziale di migliorare una vasta gamma di processi e domini aziendali, soprattutto quando l'organizzazione adotta un approccio AI first.
Nei prossimi cinque anni, probabilmente vedremo le aziende espandere i programmi di AI più rapidamente guardando alle aree in cui l'AI ha recentemente iniziato a fare progressi, come il lavoro digitale, l'automazione IT, la sicurezza, la sostenibilità e la modernizzazione delle applicazioni.
In sostanza, il successo delle nuove tecnologie di AI si baserà sulla qualità dei dati, sull'architettura di data management, sui foundation model emergenti e su una buona governance. Con questi elementi, e con obiettivi pratici e orientati al business, le aziende possono trarre il massimo dalle opportunità dell'AI.
