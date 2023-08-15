Oggi è difficile evitare di parlare di intelligenza artificiale nel mondo degli affari. Sanità, vendita al dettaglio, servizi finanziari, produzione: indipendentemente dal settore, i leader aziendali vogliono sapere in che modo l'utilizzo dei dati può offrire loro un vantaggio competitivo e aiutarli ad affrontare le sfide post-COVID che devono affrontare ogni giorno.

Gran parte della conversazione si è concentrata sulle funzionalità di AI generativa e per una buona ragione. Ma anche se questa rivoluzionaria tecnologia AI è stata al centro dell'attenzione dei media, racconta solo una parte della storia. Approfondendo, il potenziale dei sistemi di AI ci sfida anche ad andare oltre questi strumenti e a pensare più in grande: in che modo l'applicazione dell'AI e dei modelli di machine learning farà progredire gli obiettivi strategici aziendali di grande respiro?

L'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro sta già guidando i cambiamenti organizzativi nel modo in cui le aziende affrontano l'analytics dei dati e il rilevamento delle minacce alla cybersecurity. L'AI viene implementata in workflow chiave come l'acquisizione e la fidelizzazione dei talenti, il servizio clienti e la modernizzazione delle applicazioni, soprattutto in combinazione con altre tecnologie come gli agenti virtuali o i chatbot.

I recenti sviluppi dell'AI stanno inoltre aiutando le aziende ad automatizzare e ottimizzare il reclutamento HR e lo sviluppo professionale, DevOps e cloud management, e la ricerca e la produzione biotecnologica. Con lo sviluppo di questi cambiamenti organizzativi, le aziende inizieranno a passare dall'utilizzo dell'AI per assistere i processi aziendali esistenti a uno in cui l'AI guida l'automazione, riduce gli errori umani e fornisce insight. Si tratta di un approccio noto come AI first o AI+.