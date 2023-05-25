Una delle principali preoccupazioni è trovare, mantenere e formare il personale IT giusto. A causa dell'automazione e delle nuove tecnologie, si stima che il 50% di tutti i dipendenti dovrà aggiornarsi o riqualificarsi entro il 2025. Gli ITOps tradizionali si affidano troppo all'intervento individuale e umano, a sforzi manuali (come la ricerca di bug) o alla conoscenza acquisita in passato su ciò che ha funzionato.Il beneficio di AIOps è che permette ai dipendenti di utilizzare strumenti che imparano continuamente, così la conoscenza non sparisce quando qualcuno va in pensione. La gestione proattiva degli incidenti basata su AI aiuta a identificare i falsi positivi e a dare priorità agli avvisi più urgenti. Ciò consente ai team IT di risolvere potenziali problemi prima che causino rallentamenti, interruzioni o esperienze negative per i clienti.

Ad esempio, Electrolux ha accelerato la risoluzione dei problemi IT da tre settimane a un'ora grazie a un minor tempo medio di rilevamento (MTTD, Meantime to Detection) e risparmiato oltre 1.000 ore all'anno automatizzando le attività di riparazione.

Man mano che i nostri sistemi continuano a crescere in complessità, le sfide IT (e le pressioni che dovrai affrontare) certamente non diminuiranno. Ma potenziando le tue operazioni IT con soluzioni AIOps (e i benefici AIOps che ne derivano), avrai l'automazione, alimentata dall'intelligenza artificiale, per creare un IT in grado di rispondere in pochi secondi con meno tempi di inattività, migliori prestazioni delle applicazioni, costi operativi più bassi e maggior successo nella trasformazione digitale.