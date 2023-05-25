Se sei un professionista IT, dai vertici aziendali ai tecnici operativi, conosci la pressione a cui sono sottoposte le tue operazioni IT (ITOps). Sei responsabile dell'ottimizzazione della spesa, dell'efficienza operativa e dell'integrazione di tecnologie nuove e innovative. Ma i tuoi strumenti rallentano il tuo lavoro?
Coniata dalla società di ricerca Gartner, AIOps è l'intelligenza artificiale per le operazioni IT. Si tratta dell'applicazione di funzionalità di intelligenza artificiale (AI) (ad esempio, l'elaborazione del linguaggio naturale e i modelli di machine learning) per automatizzare e semplificare i workflow operativi.
In questo post sul blog, esamineremo i tradizionali problemi operativi IT attraverso la lente dell'automazione basata sui dati e i benefici di AIOps. È un modo efficace per affrontare problemi critici come le prestazioni non ottimali dell'applicazione e la scarsa esperienza del cliente, per incrementare le metriche come MTTR e per affrontare i problemi di competenze del team IT per una maggiore resilienza.
Ti mostreremo come le soluzioni basate su AI possono aiutare il tuo personale IT a passare da un approccio "break-fix" a uno più predittivo e proattivo, progettato per affrontare sfide dinamiche, fornire una correzione più rapida dei problemi, apportare benefici concreti alla tua organizzazione e aiutarti a realizzare la trasformazione digitale.
La proliferazione di cloud service, microservizi, container e ambienti hybrid cloud può far sì che i team IT operativi tradizionali abbiano difficoltà a monitorare e gestire potenziali problemi all'interno di questi ambienti complessi. Il risultato sono punti ciechi, falsi allarmi e ritardi nell'identificazione e nella risoluzione dei problemi. Ogni secondo è prezioso: un recente sondaggio di IDC ha rilevato che un'ora di inattività costa in media 250.000 USD o più quando viene interrotto un servizio di produzione che genera entrate.
Con AIOps, hai il beneficio di strumenti di observability che offrono granularità e cardinalità dei dati quasi in tempo reale per tutti gli stakeholder dell'applicazione. Una migliore visibilità, comunicazione e trasparenza permettono ai team di individuare i problemi in modo più agile e reattivo. Ad esempio, quando Enento Group ha modernizzato i sistemi on-premise esistenti, ha utilizzato la funzionalità di observability per monitorare tutte le sue applicazioni in un unico luogo. Questo approccio ha permesso loro di rispettare gli SLA e raggiungere il 99,99% di disponibilità.
Le reti complesse e diversificate di oggi traggono beneficio anche da AIOps e monitoraggio delle prestazioni in tempo reale. BT Business ha permesso un nuovo livello di visibilità e ha consolidato il numero di sistemi di monitoraggio dell'80%. Ciò ha consentito un'integrazione più semplice e ha offerto una notevole riduzione dei costi di licenza software.
In media, le organizzazioni utilizzano oltre 1.000 applicazioni in ambienti hybrid cloud. Siamo sommersi dai dati, eppure meno di un terzo dei dati aziendali viene effettivamente utilizzato. Le infrastrutture IT tradizionali non riescono a tenere il passo con l'analisi di tutte le informazioni, il che significa che è difficile, se non impossibile, comprendere le opportunità di miglioramento e innovazione.
Il beneficio di AIOps è quello di avere gli strumenti per eliminare il rumore IT mentre si correlano i dati di operazioni da più ambienti IT. Questo significa che puoi utilizzare il rilevamento delle anomalie, eseguire l'analisi della causa principale e proporre soluzioni più velocemente e accuratamente di quanto sia umanamente possibile. I team IT possono passare dalla riparazione all'implementare e offrire un valore maggiore all'azienda. Ad esempio, ExaVault ha scelto una soluzione di observability per una visibilità istantanea dei problemi di prestazioni dell'applicazione e ha ridotto il tempo medio di risoluzione (MTTR) del 56,6% di conseguenza.
Troppo spesso, l'approccio tradizionale ITOps alla gestione delle applicazioni consiste nel spendere troppo per i servizi cloud al fine di evitare rischi in termini di prestazioni. Non c'è da stupirsi che le organizzazioni affermino di aver sprecato il 32% della loro spesa per il cloud nel 2022. Ma di questi tempi, ogni centesimo conta, e questa spesa inutile ha anche implicazioni ambientali.
Il beneficio di AIOps è la capacità di ottimizzare i costi del cloud utilizzando il software, e non l'intervento umano, per prendere decisioni critiche. Le applicazioni ottengono esattamente le risorse di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno, in modo continuo e automatico. Ad esempio, in soli 10 mesi, Providence ha migrato in modo sicuro una parte significativa dei suoi workload su Azure e ha ottenuto risparmi per oltre 2 milioni di USD grazie agli interventi di ottimizzazione, garantendo al tempo stesso le prestazioni delle applicazioni, anche durante i picchi di domanda.
I data center rappresentano l'1-1,5% del consumo globale di elettricità. Come accennato in precedenza, non è raro che i team IT assegnino risorse eccessive per mitigare i rischi relativi alle prestazioni delle applicazioni. Tuttavia, questo approccio tradizionale ha un costo sia per l'azienda che per l'ambiente e i clienti osservano con attenzione quanto seriamente vengono presi gli impegni per l'ESG. Secondo Nielsen, il 75% dei Millennial cambierà le proprie abitudini di acquisto per privilegiare prodotti ecosostenibili.
Quanto alla la sostenibilità, gli strumenti AIOps ti permettono di implementare la disciplina FinOps per la gestione finanziaria del cloud e di ottimizzare automaticamente gli ambienti cloud e dei data center. Questo, a sua volta, riduce la quantità di energia consumata, diminuendo gli sprechi prodotti dalle macchine inattive. Ad esempio, dopo il passaggio ad AIOps, BlueIT ha ridotto gli sprechi negli ambienti dei clienti. Dopo aver implementato i suggerimenti per l'ottimizzazione delle risorse basati sull'intelligenza artificiale, un cliente ha ottenuto una riduzione del 10% nella sovra-allocazione di memoria e CPU.
Una delle principali preoccupazioni è trovare, mantenere e formare il personale IT giusto. A causa dell'automazione e delle nuove tecnologie, si stima che il 50% di tutti i dipendenti dovrà aggiornarsi o riqualificarsi entro il 2025. Gli ITOps tradizionali si affidano troppo all'intervento individuale e umano, a sforzi manuali (come la ricerca di bug) o alla conoscenza acquisita in passato su ciò che ha funzionato.Il beneficio di AIOps è che permette ai dipendenti di utilizzare strumenti che imparano continuamente, così la conoscenza non sparisce quando qualcuno va in pensione. La gestione proattiva degli incidenti basata su AI aiuta a identificare i falsi positivi e a dare priorità agli avvisi più urgenti. Ciò consente ai team IT di risolvere potenziali problemi prima che causino rallentamenti, interruzioni o esperienze negative per i clienti.
Ad esempio, Electrolux ha accelerato la risoluzione dei problemi IT da tre settimane a un'ora grazie a un minor tempo medio di rilevamento (MTTD, Meantime to Detection) e risparmiato oltre 1.000 ore all'anno automatizzando le attività di riparazione.
Man mano che i nostri sistemi continuano a crescere in complessità, le sfide IT (e le pressioni che dovrai affrontare) certamente non diminuiranno. Ma potenziando le tue operazioni IT con soluzioni AIOps (e i benefici AIOps che ne derivano), avrai l'automazione, alimentata dall'intelligenza artificiale, per creare un IT in grado di rispondere in pochi secondi con meno tempi di inattività, migliori prestazioni delle applicazioni, costi operativi più bassi e maggior successo nella trasformazione digitale.
Esplora le soluzioni IBM® AIOps e scopri come AI e IT forniscono gli insight basati sui dati di cui i leader IT hanno bisogno per promuovere prestazioni aziendali eccezionali.
IBM Granite è la nostra famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le applicazioni di AI. Esplora le opzioni di linguaggio, codice, serie temporali e guardrail.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
Scopri come incorporare l'AI generativa, il machine learning e i foundation model nelle operazioni di business per migliorare le prestazioni.
Scopri come scegliere il foundation model di AI più adatto al tuo caso d'uso.
L'apprendimento automatico è una branca dell'AI e dell'informatica che si concentra sull'utilizzo di dati e algoritmi per consentire all'AI di imitare il modo in cui gli esseri umani imparano.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e con una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda grazie all'esperienza leader di settore e alla gamma di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
Reinventa i flussi di lavoro e le operazioni critiche aggiungendo l'AI per massimizzare le esperienze, il processo decisionale in tempo reale e il valore di business.
Ottieni l'accesso completo a funzionalità che coprono l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'AI. Crea soluzioni AI all'avanguardia con interfacce intuitive, workflow e accesso alle API e agli SDK standard di settore.