Approfondimento delle considerazioni etiche sui foundation model

L'ascesa dei foundation model su cui si basa la crescita dell'AI generativa e di altri casi d'uso dell'AI offre possibilità entusiasmanti, ma solleva anche nuove domande e preoccupazioni riguardo a design etico, sviluppo, implementazione e utilizzo.
La pubblicazione dell'IBM AI Ethics Board, Foundation models: Opportunities, risks and mitigations, affronta tali preoccupazioni ed esplora i benefici, i rischi, gli ostacoli e le mitigazioni della tecnologia.
Il documento illustra i rischi potenziali associati ai foundation model attraverso le lenti dell'etica, delle leggi e dei regolamenti in tre diverse categorie:
Questi rischi sono strutturati in relazione al fatto che siano associati al contenuto fornito al foundation model (l'input) o al contenuto da esso generato (l'output) o se siano legati a ulteriori sfide. Sono presentati in una tabella che evidenzia perché questi rischi sono una preoccupazione e perché è importante considerarli durante lo sviluppo, la release e l'uso dei foundation model.
Inoltre, questo articolo evidenzia alcune delle strategie e degli strumenti di mitigazione disponibili, come il portfolio watsonx di prodotti AI e strumenti di AI open source e affidabili. Queste strategie si concentrano sull'equilibrio tra sicurezza e innovazione e sul permettere agli utenti di sperimentare il potere dell'AI e dei foundation model.
Gli esempi seguenti evidenziano l'uso delle informazioni fornite nell'articolo.
Il Risk Atlas offre un'esperienza didattica interattiva sulla tassonomia dei rischi descritta in questo documento. Consente ai clienti Watsonx e al pubblico in generale di esplorare più in dettaglio i rischi, le loro implicazioni per le aziende, gli esempi e le soluzioni IBM per contribuire a mitigare tali rischi.
Secondo Michael Hind, membro distinto dello staff di ricerca di IBM, "il Risk Atlas permette ai gestori del rischio, ai professionisti dell'AI e ai ricercatori di condividere un vocabolario comune sui rischi dell'AI. Funge da base per le strategie di mitigazione del rischio e per le nuove tecnologie di ricerca".
Il contenuto del Risk Atlas è ora disponibile su watsonx.governance. La libreria di rischi può essere collegata a casi d'uso dell'AI che utilizzano modelli predittivi e AI generativa. Questo processo è automatizzato tramite un questionario di valutazione di identificazione dei rischi che può copiare automaticamente i rischi identificati che potrebbero essere applicabili al caso d'uso per ulteriori valutazioni da parte del proprietario del caso d'uso. Questo può aiutare gli utenti a creare un profilo di rischio del loro caso d'uso AI con pochi clic per implementare adeguate mitigazioni e controlli. Una volta valutati i rischi del caso d'uso, questo può essere inviato per l'approvazione allo sviluppo del modello.
"Il nuovo questionario di valutazione dell'identificazione del rischio, fornito da Risk Atlas, aiuta gli utenti di watsonx.governance a comprendere il livello di rischio associato a un caso d'uso e a capire il tipo e la frequenza di monitoraggio necessari per gestire il rischio. Il profilo di rischio viene registrato come parte della traccia di controllo del ciclo di vita del modello e aiuta a stabilire la spiegabilità e la trasparenza necessarie per l'adozione dell'AI responsabile" afferma Heather Gentile, Director of watsonx.governance Product Management for IBM Data and AI and an AI Ethics Focal Point.
Per i progettisti di sistemi di AI generativa, incorporare la mitigazione del rischio in tutte le fasi del processo di progettazione è fondamentale, specialmente durante la definizione della soluzione. Articolando gli input dell'utente, definendo i dati e la formazione necessari e identificando la variabilità dell'output generato, i team sono in grado di comprendere meglio i rischi di addestramento, messa a punto e inferenza che possono essere associati ai nostri progetti. Incorporando questa mappatura del rischio nel nostro processo di progettazione attraverso attività di design thinking mirate, le aziende possono mitigare proattivamente tali rischi tramite iterazioni di progettazione o soluzioni alternative.
Adottare un approccio di progettazione centrato sull'uomo estende la valutazione del rischio agli utenti secondari e terziari, approfondisce la nostra comprensione di tutti i rischi, inclusi quelli non tecnici e sociali, e ne individua la probabilità di verificarsi nelle fasi di progettazione e implementazione. Affrontare questi rischi fin dall'inizio del processo favorisce lo sviluppo di soluzioni AI affidabili.
Secondo Adam Cutler, rinomato designer di progettazione AI, "Il processo decisionale etico non è un'altra forma di risoluzione di problemi tecnici. Il design thinking aziendale per dati e AI aiuta i team a scoprire e risolvere i problemi basati sui dati mantenendo al centro le esigenze umane, consentendo a tutti i team di essere intenzionali sullo scopo, sul valore e sulla fiducia prima che venga scritta (o generata) una sola riga di codice".
Foundation model: opportunità, rischi e mitigazioni ti condurrà in un viaggio verso la realizzazione del potenziale dei foundation model, la comprensione dell'importanza dei rischi che potrebbero causare e l'apprendimento delle strategie per mitigarne i potenziali effetti.
