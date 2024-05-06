Approfondimento delle considerazioni etiche sui foundation model

L'ascesa dei foundation model su cui si basa la crescita dell'AI generativa e di altri casi d'uso dell'AI offre possibilità entusiasmanti, ma solleva anche nuove domande e preoccupazioni riguardo a design etico, sviluppo, implementazione e utilizzo.

La pubblicazione dell'IBM AI Ethics Board, Foundation models: Opportunities, risks and mitigations, affronta tali preoccupazioni ed esplora i benefici, i rischi, gli ostacoli e le mitigazioni della tecnologia.

Il documento illustra i rischi potenziali associati ai foundation model attraverso le lenti dell'etica, delle leggi e dei regolamenti in tre diverse categorie:

Tradizionali Rischi noti derivanti da forme precedenti di sistemi di AI. Amplificati Rischi noti ma ora intensificati a causa di caratteristiche intrinseche dei foundation model, in particolare, le loro funzionalità generative intrinseche. Nuovi. Rischi emergenti intrinseci ai foundation model e alle loro funzionalità generative intrinseche.

Questi rischi sono strutturati in relazione al fatto che siano associati al contenuto fornito al foundation model (l'input) o al contenuto da esso generato (l'output) o se siano legati a ulteriori sfide. Sono presentati in una tabella che evidenzia perché questi rischi sono una preoccupazione e perché è importante considerarli durante lo sviluppo, la release e l'uso dei foundation model.

Inoltre, questo articolo evidenzia alcune delle strategie e degli strumenti di mitigazione disponibili, come il portfolio watsonx di prodotti AI e strumenti di AI open source e affidabili. Queste strategie si concentrano sull'equilibrio tra sicurezza e innovazione e sul permettere agli utenti di sperimentare il potere dell'AI e dei foundation model.

Gli esempi seguenti evidenziano l'uso delle informazioni fornite nell'articolo.