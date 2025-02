Dal 2018, l'approccio di IBM all'AI responsabile è stato guidato dai Principi fondamentali per la fiducia e la trasparenza. Ma avere dei principi non basta. Per integrare i nostri principi in tutta la nostra azienda, sappiamo che dobbiamo renderli operativi in modo significativo e pratico. Ed è qui che entra in gioco l'IBM AI Ethics Board.

L'IBM AI Ethics Board è al centro dell'impegno costante di IBM volto a instaurare un rapporto di fiducia. Composto da un gruppo diversificato e multidisciplinare di leader di tutta l'azienda, l'IBM AI Ethics Board fornisce governance e processo decisionale mentre IBM sviluppa, distribuire e utilizza l'AI. Sponsorizza inoltre flussi di lavoro che assicurano thought leadership, promozione delle politiche, ricerca, formazione e addestramento in merito all'etica dell'AI per promuovere l'innovazione responsabile dell'AI e delle altre tecnologie emergenti. Come parte di tali responsabilità, l'IBM AI Ethics Board valuta anche i singoli casi d'uso che potenzialmente potrebbero sollevare problemi in ambito etico.

Mentre IBM celebra il quinto anniversario del suo AI Ethics Board, quattro membri del Board riflettono su cosa abbia significato per loro essere in prima linea nel percorso etico dell'AI di IBM.