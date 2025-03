Con l'accelerazione dell'innovazione dell'AI, le organizzazioni necessitano di una governance dell'AI efficace per costruire e gestire in modo responsabile i modelli di machine learning (ML). L'IBM Office of Privacy and Responsible Technology (OPRT) sa che questa sfida non è solo una questione tecnica, bensì un imperativo aziendale.

Per anni, l'approccio che IBM ha adottato nei confronti dell'AI responsabile è stato guidato dai suoi principi fondamentali per la fiducia e la trasparenza, che sono stati resi operativi in tutta l'azienda dall'IBM AI Ethics Board. Nel 2022, l'OPRT ha lanciato il Privacy and AI Management System (PIMS) per aiutare IBM a gestire i modelli di machine learning (ML) con affidabilità, facilitare la conformità alle normative sulla privacy e sull'AI e promuovere la trasparenza e la responsabilità.

Tuttavia, questi componenti critici hanno funzionato in parallelo, non in integrazione, con il PIMS. Per passare alla fase successiva nel suo percorso di governance dell'AI e del ciclo di vita dell'AI organizzativa, l'OPRT doveva integrare e centralizzare i suoi meccanismi dell'AI. Mentre la posta in gioco continua a salire, la domanda rimane: le organizzazioni possono dare priorità all'innovazione e alla responsabilità in egual misura?