Promuovere un futuro più etico sfruttando la tecnologia

È vero che spesso l'innovazione si muove troppo velocemente perché tutti possano starvi al passo. Tuttavia, questo è il momento migliore per definire e sviluppare le strategie giuste per proteggere le persone e i loro interessi. Siamo in una fase critica nello sviluppo di tecnologie come la gen AI, che ha sollevato domande importanti. IBM ha una vasta esperienza nell'introdurre una tecnologia responsabile sia nel business che nella ricerca, e lavoriamo per mantenere la fiducia mentre la società esplora le opportunità offerte da queste tecnologie trasformative, sempre orientati dal nostro continuo impegno verso l'etica.

Al centro dei nostri sforzi per una tecnologia responsabile c'è il nostro Comitato etico per l'AI, che integra i nostri principi nelle prassi aziendali e nel processo decisionale sui prodotti. Oltre a sostenere i nostri principi, il consiglio condivide leadership di pensiero su questioni emergenti e tecnologie che aiutano IBM a fungere da leader e driver dell'innovazione in questo importante e in evoluzione campo della gen AI. Questa direzione ha portato a traguardi significativi lo scorso anno, come il rilascio di IBM® watsonx.governance™ per accelerare workflow AI responsabile e la creazione dell'AI Alliance, una comunità internazionale focalizzata sull'avanzamento di un'IA aperta, sicura e responsabile.

I nostri sforzi interni sono ben allineati con l'approccio etico all'AI che promuoviamo esternamente, comprendendo che lo scopo dell'AI è aumentare l'intelligenza umana, che i dati e gli insight appartengono al loro creatore e che la tecnologia deve essere trasparente e spiegabile. Tutto ciò è supportato dai nostri principi di spiegabilità, correttezza, solidità, trasparenza e privacy.

Mentre lavoriamo costantemente per mantenere la fiducia dei nostri clienti e della società portando nel mondo nuove tecnologie potenti in modo responsabile e con uno scopo chiaro, sappiamo che la nostra missione si estende anche al lavoro con i nostri fornitori per amplificare ulteriormente il nostro impatto. Oltre alla nostra forza lavoro, stiamo facendo progressi verso l'obiettivo annunciato nel 2023 di formare 1.000 fornitori di tecnologia in materia di etica tecnologica entro il 2025, con oltre 600 fornitori IBM formati alla fine del 2023.

Infine, completiamo questo lavoro utilizzando la nostra esperienza e competenza per adattarci con successo alle nuove ere della trasformazione digitale. Come organizzazione, ci impegniamo a sviluppare policy e pratiche che diano anche priorità alla gestione responsabile dei dati che ci sono affidati dai nostri clienti, incluso il ruolo che i dati svolgono nello sviluppo di modelli di AI affidabile. Implementiamo inoltre un approccio sfaccettato di gestione del rischio per identificare e affrontare i rischi di cybersecurity a tutela dell'integrità delle reti IBM, dei dispositivi utente, dei server, delle applicazioni, dei dati e delle soluzioni cloud.