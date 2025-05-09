Poiché le aziende integrano sempre più l'intelligenza artificiale generativa e basata sugli agenti nei propri workflow, le strategie tradizionali di gestione del cambiamento devono evolversi per sfruttare il potenziale trasformativo di queste tecnologia.

La gestione del cambiamento tradizionale si concentra sul guidare le aziende attraverso le transizioni utilizzando formazione, comunicazione, allineamento della leadership e coinvolgimento degli stakeholder per ridurre al minimo le interruzioni e aiutare i dipendenti ad adattarsi ai cambiamenti.

L'integrazione dell'AI, e in particolare dell'agentic AI, nei workflow e nei processi aziendali può "aiutarci a prendere decisioni migliori, prevedere le lacune di talenti, individuare opportunità di crescita e supportare meglio i nostri dipendenti", spiega Nickle LaMoreaux, Chief Human Risorse Officer di IBM. Ma può anche porre delle sfide alle pratiche tradizionali di gestione del cambiamento. Ad esempio, l'integrazione dell'AI può creare incertezza tra i dipendenti riguardo all'impatto sui ruoli e sulle prestazioni.

La gestione del cambiamento focalizzata sull'AI aiuta le organizzazioni a indirizzare le preoccupazioni uniche legate all'integrazione dell'AI e a gestirla dell'AI in modo che sia in linea con i loro obiettivi strategici e i livelli di tolleranza al rischio.

L'analytics basata sull'AI può facilitare modifiche più accurate e in tempo reale alle strategie di gestione del cambiamento, consentendo alle imprese di rispondere rapidamente ed efficientemente alle tendenze emergenti e ai progressi tecnologici. Data la natura in continua evoluzione dell'integrazione dell'AI, la gestione del cambiamento è fondamentale anche dopo l'implementazione iniziale. La gestione del cambiamento comporta formazione continua, cambiamenti di programma e collaborazione con vari stakeholder per mantenere l'allineamento con gli obiettivi strategici.

Le pratiche di gestione del cambiamento incentrate sull'AI aiutano a creare fiducia e trasparenza intorno all'integrazione di questa tecnologia nelle operazioni aziendali. Il nostro nuovo white paper, Accelerating business value through AI-focused change management, propone un framework per gestire responsabilmente il cambiamento focalizzato sull'AI in quattro aspetti chiave della gestione del cambiamento:

· Fiducia: creare fiducia attenua la resistenza dei dipendenti al cambiamento e aiuta i dipendenti a sentirsi sicuri, apprezzati e fiduciosi sia nell'uso della tecnologia AI che negli obiettivi dell'azienda con l'integrazione dell'AI. Seleziona soluzioni d'impatto che diano priorità alle esigenze degli utenti, stabilisci indicatori chiave di prestazioni (KPI) misurabili per l'Integrazione dell'AI, offre opportunità di aggiornamento delle competenze dell'AI ed educa i dipendenti sull'etica e sull'uso responsabile dell'AI.

· Trasparenza: la trasparenza consente ai dipendenti di comprendere meglio la tecnologia che stanno utilizzando, rendendo la forza lavoro più disposta ad adattarsi e a utilizzare l'AI per migliorare il proprio lavoro. Incorporare la formazione all'AI nei programmi principali, comunicare chiaramente i suoi obiettivi, spiegare le trasformazioni delle funzioni lavorative, offrire risorse per il potenziamento delle competenze e stabilire meccanismi per mettere in discussione le decisioni dell'AI e segnalare le preoccupazioni etiche.

· Abilità: lo sviluppo delle competenze sostiene una cultura di apprendimento continuo ampliando l'alfabetizzazione AI. In questo modo, i dipendenti possono collaborare con l'AI per promuovere l'uso responsabile della tecnologia e incoraggiare un atteggiamento sperimentale che può accelerare la generazione di valore per l'azienda. Crea inventari di competenze, utilizza strategie di apprendimento personalizzate, incoraggia l'apprendimento autodiretto o collaborativo e celebra i successi attraverso iniziative come hackathon e progetti pilota.

· Agilità: l'agilità del cambiamento, ovvero la capacità di un individuo di adattarsi e prosperare in situazioni nuove e incerte, può essere coltivata a tutti i livelli dell'azienda per rispondere efficacemente alle nuove sfide e opportunità presentate dall'AI. Implementare i cambiamenti dell'AI in modo graduale, aggiornare regolarmente le risorse, pianificare gli esiti imprevisti e mantenere una leadership flessibile per adattare le strategie all'evoluzione delle tecnologie AI e delle priorità aziendali.

Man mano che le aziende adottano sempre più l'AI ed esplorano le funzionalità dell'agentic AI, la gestione del cambiamento è diventata un facilitatore fondamentale per massimizzare i vantaggi di queste tecnologie. Dando priorità alla fiducia, alla trasparenza, allo sviluppo delle competenze e all'agilità del cambiamento, le aziende possono affrontare con successo le complessità e le dimensioni etiche dell'integrazione dell'AI. Questo focus strategico alimenta una cultura che incoraggia l'Integrazione responsabile dell'AI, sbloccando il potenziale di crescita e innovazione.

Leggi il white paper: Accelerare il valore aziendale attraverso una gestione del cambiamento incentrata sull'AI

Maggiori informazioni sull'approccio di IBM all'AI responsabile