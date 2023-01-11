Senza dubbio, ci troviamo di fronte a una crescita esponenziale nell'accesso e nel volume di dati di processo che tutti noi, come individui, abbiamo a portata di mano. In un clima attuale che si sta rivelando sempre più ambiguo e complesso, utilizzare gli insight dei dati per guidare una metodologia più solida e basata sull'evidenza nel modo in cui lavoriamo e gestiamo il cambiamento sta diventando sempre più popolare. Non solo i dati possono supportare una strategia di gestione del cambiamento più convincente, ma sono anche in grado di identificare, accelerare e incorporare il cambiamento più velocemente, il che è critico nel nostro mondo in continua evoluzione. Cogliendo queste opportunità in IBM, stiamo sviluppando sempre più la nostra specializzazione di process mining e strumenti e tecniche di analisi dei dati che riteniamo veri e propri fattori rivoluzionari quando si tratta di costruire culture di cambiamento e innovazione continui.

Per noi, un'area di opportunità particolarmente importante presentata dalla funzionalità di analytics dei dati di processo è process mining: il processo di individuare anomalie, schemi e correlazioni all'interno di grandi set di dati per prevedere i risultati dei processi. Il process mining rappresenta "l'arte del possibile" quando si tratta di investire tempo ed energie in iniziative di cambiamento organizzativo che possono rendere duraturo il cambiamento. Ci sono quattro aree chiave in cui è possibile applicare le funzionalità di process mining per trasformare realmente il valore derivato da un programma di cambiamento.