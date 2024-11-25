Con l'evoluzione della potenza e delle possibilità dell'AI, è cresciuto anche il potenziale di abuso e di rischio. Per creare un'AI responsabile, è fondamentale che aziende e governi sviluppino, distribuiscano o utilizzino l'AI per attuare solide pratiche di governance dell'AI.
Una solida governance dell'AI richiede un approccio olistico che integri sia la governance organizzativa che quella dei modelli AI, comprendendo tutto, dai principi fondamentali alla conformità normativa e a tutto il resto. Sebbene non ci sia dubbio che un approccio così robusto sia efficace, richiede anche un investimento continuo sia di risorse umane che di capitale che potrebbe sembrare difficile da giustificare.
Ma la verità è che non ci sono scorciatoie quando si parla di governance dell'AI. Oltre alle multe per la non conformità ai requisiti normativi, ci sono altri costi potenziali derivanti dal non implementare un programma di governance dell'AI che rende la governance un must per qualsiasi organizzazione che vuole scalare l'AI.
Uno dei principali obiettivi della governance dell'AI è garantire che i sistemi di AI funzionino come intende l'organizzazione, come si aspettano gli stakeholder e come richiesto dalle normative pertinenti. "La governance dell'AI si è sempre basata sulla conformità normativa. Tuttavia, questo è solo uno degli aspetti a cui prestare attenzione", spiega Lee Cox, Vicepresidente di Integrated Governance and Market Readiness di IBM.
La governance dell'AI stabilisce la responsabilità definendo i principi organizzativi per un'AI responsabile, assegnando le responsabilità durante tutto il ciclo di sviluppo dell'IA e attualizzando tali principi nei cicli di sviluppo e rilascio. Questo bilancia il valore commerciale promesso dall'AI con la necessità di supervisione e gestione del rischio.
Quando questi meccanismi di responsabilità non sono presenti, c'è un rischio maggiore che i sistemi non funzionino come previsto. Ciò può portare a tassi di adozione ridotti, capacità compromessa di operatività e scalabilità, minore ritorno sugli investimenti nell'AI e aumento dei rischi e della frequenza dei guasti del sistema. "Ma stabilendo un programma di governance completo e integrato, è possibile contribuire a determinare parametri operativi accettabili, tra cui l'allineamento dei rischi e delle politiche", chiarisce Cox.
Il 71% dei CEO ritiene che stabilire e mantenere la fiducia dei clienti avrà un impatto maggiore sul successo dell'organizzazione rispetto a qualsiasi prodotto o servizio specifico, e la governance dell'AI è un facilitatore fondamentale della fiducia dei clienti. Quando l'AI non è governata, non è solo il successo dei singoli progetti di AI a essere a rischio: lo è anche è la reputazione dell'azienda.
Se il sistema di AI di un'organizzazione non funziona come previsto, la perdita di fiducia può estendersi a tutto l'ecosistema di stakeholder. Oltre alla perdita di clienti, possono esserci anche talenti persi: il 69% dei lavoratori dichiara di essere più disposto ad accettare un'offerta di lavoro da un'organizzazione che considera socialmente responsabile. Il logoramento di clienti e dipendenti può essere un segnale di allarme per gli investitori, con conseguente compromissione della fiducia degli azionisti.
Tutto ciò può influenzare rapidamente la percezione pubblica e il vantaggio competitivo di un'organizzazione, con effetti a valle come la perdita di opportunità di crescita, innovazione e leadership di mercato.
"Si dice che la fiducia si guadagni goccia dopo goccia ma si perda a litri. Ed è assolutamente vero", afferma Christina Montgomery, Chief Privacy and Trust Officer. La governance dell'AI aiuta le organizzazioni a rafforzare il proprio carattere aziendale integrando sistematicamente l'etica nei cicli di vita della tecnologia, gestendo la conformità normativa tra giurisdizioni e abilitando il monitoraggio continuo dei sistemi, tutti elementi che contribuiscono a mantenere la fiducia.
Man mano che l'AI generativa sblocca nuovi casi d'uso, tocca le vite umane più spesso e in modi nuovi. Questo rende ancora più importante che l'AI venga costruita e utilizzata in linea con i valori umani e le aspettative etiche. A tal fine, la governance dell'AI stabilisce framework e guardrail che aiutano a garantire che gli impatti dell'AI sulla società siano positivi. In loro assenza, potrebbero verificarsi danni involontari alle persone o al pianeta. Sebbene questi danni possano essere più generali e più difficili da misurare, sono comunque importanti.
"Una governance dell'AI efficace è un delicato equilibrio tra persone, processi e tecnologia", ribadisce Phaedra Boinodiris, Trustworthy AI Leader per IBM® Consulting. "Richiede una sinergia di supervisione organizzativa, strumenti tecnici e iniziative educative, armonizzando le esigenze della società con i progressi tecnologici per consentire l'adozione di un'AI responsabile".
La governance dell'AI aiuta a mitigare i potenziali danni alla società, stabilendo le aspettative organizzative di base per la spiegabilità, la trasparenza e l'equità, tra le altre cose. Facilita inoltre la cura di una cultura aziendale basata sulla fiducia. Ciò include la creazione di team di sviluppo diversificati, inclusivi e multidisciplinari per considerare e indirizzo i livelli di potenziale impatto dell'AI.
In definitiva, le giustificazioni aziendali per la governance dell'AI non riguardano solo l'allineamento ai requisiti normativi. Si tratta anche di soddisfare le crescenti aspettative degli stakeholder riguardo allo sviluppo, alla distribuzione e all'uso responsabile della tecnologia. Tali aspettative non sono mai state elevate come oggi.
In IBM, comprendiamo questa necessità perché stiamo avanzando nel nostro percorso etico dell'AI da quasi un decennio. Il nostro meccanismo di governance organizzativa, l'IBM Responsible Technology Board, lavora a stretto contatto con il nostro meccanismo di governance dei modelli AI, l'Integrated Governance Program (IGP), per abilitare una governance olistica dell'AI in IBM.
"Consolidando in un unico framework scalabile, non solo riduciamo gli sprechi, minimizziamo i costi generali e massimizziamo il ritorno sull'investimento (ROI), ma promuoviamo anche trasparenza, responsabilità ed equità", spiega Steven Eliuk, membro del IBM Responsible Technology Board e Chief Technology Officer Data, AI and Governance, riguardo al Programma di governance integrata di IBM. "È una vera testimonianza del potere dell'AI su larga scala, radicata sull'etica dell'AI."
Avere in atto sia meccanismi di governance organizzativi che modelli AI, e integrarli in modo che si supportino e si costruiscano a vicenda aiutano le organizzazioni a fornire AI con rapidità e fiducia. In realtà, radicare una Strategia di implementazione della governance dell'IA nella generazione di valore può aiutare le Organizzazioni a misurare in modo olistico il ROI tangibile e intangibile della governance dell'AI. Dalla riduzione dei costi e dei rischi alla creazione di valore a lungo termine, è sempre più chiaro che una buona governance è un buon business.
