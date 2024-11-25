Man mano che l'AI generativa sblocca nuovi casi d'uso, tocca le vite umane più spesso e in modi nuovi. Questo rende ancora più importante che l'AI venga costruita e utilizzata in linea con i valori umani e le aspettative etiche. A tal fine, la governance dell'AI stabilisce framework e guardrail che aiutano a garantire che gli impatti dell'AI sulla società siano positivi. In loro assenza, potrebbero verificarsi danni involontari alle persone o al pianeta. Sebbene questi danni possano essere più generali e più difficili da misurare, sono comunque importanti.

"Una governance dell'AI efficace è un delicato equilibrio tra persone, processi e tecnologia", ribadisce Phaedra Boinodiris, Trustworthy AI Leader per IBM® Consulting. "Richiede una sinergia di supervisione organizzativa, strumenti tecnici e iniziative educative, armonizzando le esigenze della società con i progressi tecnologici per consentire l'adozione di un'AI responsabile".

La governance dell'AI aiuta a mitigare i potenziali danni alla società, stabilendo le aspettative organizzative di base per la spiegabilità, la trasparenza e l'equità, tra le altre cose. Facilita inoltre la cura di una cultura aziendale basata sulla fiducia. Ciò include la creazione di team di sviluppo diversificati, inclusivi e multidisciplinari per considerare e indirizzo i livelli di potenziale impatto dell'AI.

In definitiva, le giustificazioni aziendali per la governance dell'AI non riguardano solo l'allineamento ai requisiti normativi. Si tratta anche di soddisfare le crescenti aspettative degli stakeholder riguardo allo sviluppo, alla distribuzione e all'uso responsabile della tecnologia. Tali aspettative non sono mai state elevate come oggi.

In IBM, comprendiamo questa necessità perché stiamo avanzando nel nostro percorso etico dell'AI da quasi un decennio. Il nostro meccanismo di governance organizzativa, l'IBM Responsible Technology Board, lavora a stretto contatto con il nostro meccanismo di governance dei modelli AI, l'Integrated Governance Program (IGP), per abilitare una governance olistica dell'AI in IBM.

"Consolidando in un unico framework scalabile, non solo riduciamo gli sprechi, minimizziamo i costi generali e massimizziamo il ritorno sull'investimento (ROI), ma promuoviamo anche trasparenza, responsabilità ed equità", spiega Steven Eliuk, membro del IBM Responsible Technology Board e Chief Technology Officer Data, AI and Governance, riguardo al Programma di governance integrata di IBM. "È una vera testimonianza del potere dell'AI su larga scala, radicata sull'etica dell'AI."

Avere in atto sia meccanismi di governance organizzativi che modelli AI, e integrarli in modo che si supportino e si costruiscano a vicenda aiutano le organizzazioni a fornire AI con rapidità e fiducia. In realtà, radicare una Strategia di implementazione della governance dell'IA nella generazione di valore può aiutare le Organizzazioni a misurare in modo olistico il ROI tangibile e intangibile della governance dell'AI. Dalla riduzione dei costi e dei rischi alla creazione di valore a lungo termine, è sempre più chiaro che una buona governance è un buon business.

