Fornire alle organizzazioni senza scopo di lucro e agli enti governativi la tecnologia IBM e le soluzioni AI per supportare le comunità in tutto il mondo
La nostra iniziativa


IBM Impact Accelerator è un programma di innovazione sociale che supporta le comunità che affrontano lo stress ambientale ed economico in tutto il mondo, attraverso tecnologie come l'AI e un ecosistema di esperti. 

IBM Impact Accelerator ha supportato finora 20 progetti globali in quattro coorti attive, focalizzandosi sull'agricoltura sostenibile, l'energia pulita, la gestione idrica e le città resilienti.


I nostri differenziatori:

  • Scala globale, impatto locale

  • Durata biennale del programma

  • Nessun costo per i partecipanti

  • Concentrarsi sulle comunità

Agricoltura sostenibile

Energia pulita

Gestione delle risorse idriche

Città resilienti

Le nostre soluzioni

Domande frequenti

IBM crede che la scienza, la tecnologia e l'innovazione possano contribuire ad affrontare i problemi ambientali, aiutando al contempo le comunità a dare una risposta ai bisogni espressi dalla società.

IBM Impact Accelerator ha contribuito a 20 progetti, ciascuno con una diversa organizzazione non profit o un diverso governo, suddivisi in quattro coorti: agricoltura sostenibile, energia pulita, gestione idrica e città resilienti.

IBM seleziona cinque organizzazioni ogni anno, formando una coorte, per concentrarsi su una specifica area tematica dell'innovazione, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La procedura di selezione prevede l'emissione di una richiesta pubblica di offerta, alla quale possono partecipare enti non profit e organizzazioni governative. Le proposte sono quindi esaminate e valutate per stabilirne fattibilità e impatti, e sono vagliate secondo gli standard di conformità di IBM. Il processo di selezione include il contributo degli esperti di IBM in discipline come IBM Consulting, Research, Software, Chief Sustainability Office e Corporate Social Responsibility. I criteri di selezione prenderanno in considerazione il livello di sostegno dei candidati alle comunità, la fattibilità e la sostenibilità delle soluzioni di tecnologia proposte, così come la trasparenza dei candidati in termini di misurazione e rendicontazione, tra le altre considerazioni.

IBM collabora con le aziende per progettare, sviluppare e implementare soluzioni tecniche che vadano a beneficiare direttamente le comunità. Nel corso dell'esperienza, IBM fornisce l'accesso a piattaforme come i modelli AI IBM watsonx e Granite, le tecnologie open source IBM Cloud, IBM Environmental Intelligence e Red Hat, nonché tutoraggio tecnico per sviluppare capacità a lungo termine. Le organizzazioni selezionate devono stipulare un contratto di sovvenzione con IBM che disciplini l'accesso alla tecnologia, ai servizi e alle risorse IBM.

IBM Impact Accelerator è aperto alle organizzazioni non profit e governative di tutto il mondo.

IBM prevede di selezionare ogni anno cinque organizzazioni per questo programma.