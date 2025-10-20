Fornire alle organizzazioni senza scopo di lucro e agli enti governativi la tecnologia IBM e le soluzioni AI per supportare le comunità in tutto il mondo
IBM Impact Accelerator è un programma di innovazione sociale che supporta le comunità che affrontano lo stress ambientale ed economico in tutto il mondo, attraverso tecnologie come l'AI e un ecosistema di esperti.
IBM Impact Accelerator ha supportato finora 20 progetti globali in quattro coorti attive, focalizzandosi sull'agricoltura sostenibile, l'energia pulita, la gestione idrica e le città resilienti.
I nostri differenziatori:
Offrire strumenti e informazioni puntuali ai piccoli agricoltori di tutto il mondo.
Soluzione: Deltares Aquality App
Luogo del progetto: Paesi Bassi
Deltares, un'organizzazione di ricerca senza scopo di lucro con sede nei Paesi Bassi, ha collaborato con IBM per migliorare ed espandere la portata della sua app Deltares Aquality, al fine di trovare una soluzione tecnologica che aiuti gli agricoltori a monitorare i livelli di nitrati e in grado di fornire insight sulle perdite di nutrienti e sulla qualità dell'acqua locale.
Soluzione: OpenHarvest
Luogo del progetto: Malawi
IBM e l'organizzazione no-profit globale Heifer International hanno collaborato allo sviluppo di OpenHarvest, un'applicazione mobile che estende l'accesso ai dati visivi sull'agricoltura, fornisce raccomandazioni specializzate (tramite messaggi SMS) agli agricoltori del Malawi attraverso l'AI e la modellazione climatica e migliora la gestione delle fattorie e dei campi.
Soluzione: YvY
Luogo del progetto: America Latina
Plan21 e IBM, insieme agli sviluppatori del Costa Rica Institute of Technology (TEC), hanno supportato lo sviluppo dell'applicazione mobile YvY che offre agli agricoltori la formazione tecnica necessaria per utilizzare gli insight dai dati meteorologici, i dati agronomici e i calcoli dell'impronta di carbonio che facilitano la gestione della produzione e consentono un migliore adattamento al cambiamento climatico.
Soluzione: CRM Connect
Luogo del progetto: India
IBM e il Nature Conservancy Centre India hanno sviluppato una piattaforma informativa pubblica chiamata CRM Connect, una dashboard e un portale web per promuovere le pratiche agricole rigenerative in India, con l'obiettivo di supportare la sostenibilità agricola e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle comunità.
Soluzioni: Liquid Prep e Soil & Water Assessment Tool (“SWAT”) VEXA
Luogo del progetto: Stati Uniti
IBM e Texas A&M AgriLife hanno collaborato per promuovere l'agricoltura sostenibile con soluzioni tra cui Liquid Prep, che aiuta gli agricoltori a ottimizzare l'uso dell'acqua, e SWAT VEXA, un assistente virtuale interattivo di gen AI che fornisce insight sul suolo e sull'acqua. Queste soluzioni mirano a supportare gli agricoltori, i responsabili delle risorse idriche e del territorio e le comunità nelle regioni agricole e urbane degli Stati Uniti.
Risolvere i problemi legati all'accesso all'elettricità, all'utilizzo di energia rinnovabile e alla transizione energetica.
Soluzione: Green Taqa
Luogo del progetto: Egitto
IBM ed Environment Without Borders Foundation (EWBF) hanno creato Green Taqa, un innovativo ecosistema di piattaforme progettato per espandere l'accesso alle risorse e ai fornitori di energia pulita per le comunità di tutto l'Egitto.
Maggiori informazioni
Soluzioni: Open Building Insights e Modeling Urban Growth
Luogo del progetto: Kenya e India
IBM e Sustainable Energy for All (SEforAll) hanno collaborato a due progetti, Open Building Insights e Modeling Urban Growth, per consentire ai policy maker di identificare le esigenze energetiche e infrastrutturali delle comunità nelle regioni in via di sviluppo.
Soluzioni: Electricity Access Forecasting (modello AI) e Clean Energy Equity Index (modello statistico geospaziale)
Luogo del progetto: globale (Sud Africa, Asia Pacifico, America Latina e Medio Oriente)
Per supportare il processo decisionale basato sui dati verso una giusta transizione energetica, IBM e UNDP hanno lanciato nuovi modelli interattivi per analizzare problematiche energetiche complesse.
Net Zero Atlantic ha collaborato con IBM per creare uno strumento digitale interattivo che mostrerà gli impatti ambientali e socioeconomici dei possibili futuri del sistema energetico per la Nuova Scozia a livello geospaziale. L'obiettivo è, per le comunità indigene della Nuova Scozia, utilizzare funzionalità di modellazione avanzate per informare gli input nella pianificazione energetica e dello sviluppo.
Il governo della città di Miyakojima ha collaborato con IBM per supportare lo sviluppo di una strategia di energia rinnovabile, tra cui una microgrid sull'isola di Miyakojima, una comunità lontana che affronta un grave stress ambientale a causa dei tifoni in Giappone, con l'obiettivo di aiutare i residenti, che fanno affidamento su un ambiente locale pulito per i settori del turismo e dell'agricoltura.
Al servizio delle comunità che affrontano la scarsità d’acqua e la carenza d'acqua potabile.
Soluzione: My FarmWell
Luogo del progetto: regione Medio Oriente e Nord Africa (MENA)
IBM e l'Università di Sharjah hanno creato My FarmWell, un'applicazione mobile progettata per affrontare le sfide della scarsità d'acqua e promuovere l'agricoltura sostenibile. L'app integra IBM Cloud e dati idrici e climatici specifici per regione, al fine di fornire agli agricoltori insight tempestivi a livello di azienda agricola.
IBM e l'University of Chicago Trust di Bangalore aggregheranno le informazioni sulla qualità dell'acqua in India, oltre a creare e implementare strumenti progettati per democratizzare l'accesso alle informazioni sulla qualità dell'acqua e contribuire a migliorare la gestione delle risorse idriche per le principali organizzazioni governative e senza scopo di lucro.
IBM e la University of Illinois stanno collaborando per creare un modello basato su AI per la gestione delle alluvioni. Utilizzando tecnologie IBM come watsonx.ai e IBM Cloud, l'obiettivo è quello di migliorare le previsioni delle precipitazioni e il forecasting nei Monti Appalachi, negli Stati Uniti.
IBM e Instituto Yarandu daranno vita a una piattaforma cloud per la pianificazione delle infrastrutture sanitarie in Brasile, insieme ai fornitori di servizi di pubblica utilità e ai governi locali.
IBM e la Water Corporation lavoreranno al miglioramento dei dati e dell'AI, forniti tramite dashboard e reportistica, con particolare attenzione alle iniziative per la qualità dell'acqua dei servizi idrici delle comunità aborigene.
Fornire soluzioni basate sulla tecnologia per migliorare la resilienza delle città.
IBM e C40 Cities, una rete globale di quasi 100 sindaci delle principali città del mondo, stanno collaborando alla creazione di una soluzione basata sui dati e sull'AI per aiutare le città ad analizzare i potenziali rischi che possono insorgere a causa del caldo estremo e dell'effetto "isola di calore" nelle città. La nuova soluzione mira a consentire alle città di creare strategie di adattamento per contribuire ad alleviare i rischi per lo stato di salute della popolazione e gli oneri economici, rafforzando al contempo le iniziative nazionali di resilienza.
Attraverso un accordo con il World Food Program USA, IBM sta collaborando con il World Food Programme (WFP) delle Nazioni Unite per migliorare lo strumento geospaziale "GeoTar" del WFP, con capacità avanzate di AI e dati. GeoTar crea mappe di vulnerabilità, aiutando a migliorare decisioni operative come il targeting e la definizione delle priorità. Le nuove caratteristiche supporteranno le sedi locali del WFP impegnate nella lotta alla fame nel mondo e nel miglioramento della sicurezza alimentare, che può essere interrotta da disastri ambientali come siccità, inondazioni o frane.
IBM e Mass General Brigham, un sistema sanitario accademico, integrato e senza scopo di lucro, stanno collaborando allo sviluppo di uno strumento di AI per i sistemi sanitari e i centri medici comunitari che affrontano il caldo estremo. Lo strumento aiuterà a prevedere gli eventi di calore estremo a livello iperlocale, così come a identificare i pazienti a rischio e a fornire avvisi affidabili e automatici quando un'ondata di caldo è imminente. La nuova soluzione informerà i pazienti sulle risorse a loro disposizione, aiutando nel contempo i medici a intraprendere azioni preventive selezionando e intervenendo sui fattori di rischio per i pazienti.
IBM e il Janaagraha Centre for Citizenship and Democracy stanno collaborando alla creazione di una piattaforma di dati e analytics della città. Consolidando i dati a livello cittadino, la piattaforma sarà progettata per consentire un processo decisionale basato sui dati per interventi informati da parte dei governi indiani che mirano a migliorare la qualità della vita delle popolazioni urbane, ad esempio migliorando la fornitura di servizi e promuovendo lo sviluppo urbano sostenibile.
IBM e Kota Kita, un'organizzazione senza scopo di lucro che promuove città sostenibili, socialmente giuste, eque e democratiche, stanno lavorando insieme per sviluppare nuovi modelli AI per identificare e rispondere alle esigenze dei cittadini di Samarinda (Indonesia) esposti allo stress ambientale. I modelli saranno progettati per considerare le vulnerabilità fisiche, come i disastri naturali, e le variabili economiche e sociali, come la crescita demografica e l'accesso all'acqua potabile.
IBM crede che la scienza, la tecnologia e l'innovazione possano contribuire ad affrontare i problemi ambientali, aiutando al contempo le comunità a dare una risposta ai bisogni espressi dalla società.
Le soluzioni innovative e basate sulla tecnologia possono potenzialmente portare il progresso globale degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite a quasi il 90% dall'attuale 66%, risolvendo il deficit annuo di finanziamenti per gli SDG, pari a 14-17 trilioni di dollari.
Unendo esperti e tecnologia, IBM voleva trovare un modo per scalare e velocizzare le soluzioni a supporto delle comunità.
IBM Impact Accelerator ha contribuito a 20 progetti, ciascuno con una diversa organizzazione non profit o un diverso governo, suddivisi in quattro coorti: agricoltura sostenibile, energia pulita, gestione idrica e città resilienti.
IBM seleziona cinque organizzazioni ogni anno, formando una coorte, per concentrarsi su una specifica area tematica dell'innovazione, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La procedura di selezione prevede l'emissione di una richiesta pubblica di offerta, alla quale possono partecipare enti non profit e organizzazioni governative. Le proposte sono quindi esaminate e valutate per stabilirne fattibilità e impatti, e sono vagliate secondo gli standard di conformità di IBM. Il processo di selezione include il contributo degli esperti di IBM in discipline come IBM Consulting, Research, Software, Chief Sustainability Office e Corporate Social Responsibility. I criteri di selezione prenderanno in considerazione il livello di sostegno dei candidati alle comunità, la fattibilità e la sostenibilità delle soluzioni di tecnologia proposte, così come la trasparenza dei candidati in termini di misurazione e rendicontazione, tra le altre considerazioni.
IBM collabora con le aziende per progettare, sviluppare e implementare soluzioni tecniche che vadano a beneficiare direttamente le comunità. Nel corso dell'esperienza, IBM fornisce l'accesso a piattaforme come i modelli AI IBM watsonx e Granite, le tecnologie open source IBM Cloud, IBM Environmental Intelligence e Red Hat, nonché tutoraggio tecnico per sviluppare capacità a lungo termine. Le organizzazioni selezionate devono stipulare un contratto di sovvenzione con IBM che disciplini l'accesso alla tecnologia, ai servizi e alle risorse IBM.
IBM Impact Accelerator è aperto alle organizzazioni non profit e governative di tutto il mondo.
IBM prevede di selezionare ogni anno cinque organizzazioni per questo programma.