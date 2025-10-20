IBM Impact Accelerator



IBM e Mass General Brigham, un sistema sanitario accademico, integrato e senza scopo di lucro, stanno collaborando allo sviluppo di uno strumento di AI per i sistemi sanitari e i centri medici comunitari che affrontano il caldo estremo. Lo strumento aiuterà a prevedere gli eventi di calore estremo a livello iperlocale, così come a identificare i pazienti a rischio e a fornire avvisi affidabili e automatici quando un'ondata di caldo è imminente. La nuova soluzione informerà i pazienti sulle risorse a loro disposizione, aiutando nel contempo i medici a intraprendere azioni preventive selezionando e intervenendo sui fattori di rischio per i pazienti.