IBM vanta un impegno di lunga data nella responsabilità sociale d'impresa e persegue l'obiettivo condiviso di creare un mondo migliore per i suoi dipendenti e per le comunità globali.
Collaboriamo con organizzazioni non profit, università e governi per amplificare il nostro impatto, espandere le iniziative e introdurre cambiamenti duraturi e significativi.
Investendo nel futuro del lavoro, IBM adotta un approccio strategico per espandere l'accesso alla formazione e alla tecnologia di AI, creando una pipeline di talenti.
Unendo esperti e tecnologia, miriamo a migliorare la vita e le opportunità economiche in tutto il mondo, creando un impatto duraturo e scalabile.
Sostenere le comunità locali in tutto il mondo è l'epicentro del nostro lavoro ed è alla base del nostro impegno.
Fornire competenze a 30 milioni di persone entro il 2030 e addestrare 2 milioni di studenti all'AI entro il 2026
Fornire fino a 75 milioni di dollari in contanti e in tecnologia e servizi entro il 2028
Raggiungere l'obiettivo di 4 milioni di ore di volontariato entro la fine del 2025
Impegnarsi in iniziative mirate, in linea con la formazione, le competenze e l'innovazione sociale
Fornire a studenti ed educatori competenze e credenziali di AI per il futuro del lavoro
Sostenere le comunità di tutto il mondo attraverso l'AI e la collaborazioni con gli esperti
Fornire alle organizzazioni non profit gli strumenti necessari per trasformare le operazioni e scalare l'impatto grazie alla potenza dell'AI