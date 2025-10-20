Impatto nella pratica

IBM vanta un impegno di lunga data nella responsabilità sociale d'impresa e persegue l'obiettivo condiviso di creare un mondo migliore per i suoi dipendenti e per le comunità globali.

Impatto sociale 

Collaboriamo con organizzazioni non profit, università e governi per amplificare il nostro impatto, espandere le iniziative e introdurre cambiamenti duraturi e significativi.
Il nostro focus
Istruzione e competenze

Investendo nel futuro del lavoro, IBM adotta un approccio strategico per espandere l'accesso alla formazione e alla tecnologia di AI, creando una pipeline di talenti.
Innovazione sociale

Unendo esperti e tecnologia, miriamo a migliorare la vita e le opportunità economiche in tutto il mondo, creando un impatto duraturo e scalabile. 
Donazioni e volontariato

Sostenere le comunità locali in tutto il mondo è l'epicentro del nostro lavoro ed è alla base del nostro impegno. 
I nostri obiettivi 30M

Fornire competenze a 30 milioni di persone entro il 2030 e addestrare 2 milioni di studenti all'AI entro il 2026

 75 milioni

Fornire fino a 75 milioni di dollari in contanti e in tecnologia e servizi entro il 2028

 4M

Raggiungere l'obiettivo di 4 milioni di ore di volontariato entro la fine del 2025

Storie di impatto

L'impegno di IBM è quello di creare un mondo migliore; questo impegno guida la nostra cultura e la dedizione dei nostri dipendenti e delle nostre comunità.

Scopri l'impatto della CSR nel mondo reale

Programmi

Programmi di volontariato

Impegnarsi in iniziative mirate, in linea con la formazione, le competenze e l'innovazione sociale

IBM SkillsBuild

Fornire a studenti ed educatori competenze e credenziali di AI per il futuro del lavoro

IBM Impact Accelerator

Sostenere le comunità di tutto il mondo attraverso l'AI e la collaborazioni con gli esperti

IBM AI for Impact

Fornire alle organizzazioni non profit gli strumenti necessari per trasformare le operazioni e scalare l'impatto grazie alla potenza dell'AI

Sala stampa

