Donazioni e volontariato

Nel 1931, Thomas J. Watson, il primo CEO di IBM, dichiarò che il "dovere verso la comunità" era un imperativo per i dipendenti IBM. Sebbene il nostro obiettivo strategico come azienda si sia evoluto e continuerà a progredire per aiutare il mondo a funzionare meglio, la cultura e i valori di IBM sono rimasti invariati.



I dipendenti di IBM si impegnano a dedicare del tempo a iniziative mirate attraverso i nostri esclusivi programmi di volontariato, in linea con le nostre aree prioritarie di formazione e innovazione. IBM offre inoltre un programma completo e globale di donazioni che ci consente di fornire competenze, tecnologia e finanziamenti per supportare queste priorità e avere un impatto significativo su chi ne ha più bisogno. Nell'ambito di questo programma, i dipendenti IBM sono incoraggiati a dedicare del tempo al volontariato, con permessi retribuiti e ricompense.