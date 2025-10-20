Donazioni e volontariato

Le donazioni e il volontariato sono l'epicentro del lavoro di IBM e sono fondamentali per il nostro impegno a sostenere le comunità locali.
Nel 1931, Thomas J. Watson, il primo CEO di IBM, dichiarò che il "dovere verso la comunità" era un imperativo per i dipendenti IBM. Sebbene il nostro obiettivo strategico come azienda si sia evoluto e continuerà a progredire per aiutare il mondo a funzionare meglio, la cultura e i valori di IBM sono rimasti invariati.
I dipendenti di IBM si impegnano a dedicare del tempo a iniziative mirate attraverso i nostri esclusivi programmi di volontariato, in linea con le nostre aree prioritarie di formazione e innovazione. IBM offre inoltre un programma completo e globale di donazioni che ci consente di fornire competenze, tecnologia e finanziamenti per supportare queste priorità e avere un impatto significativo su chi ne ha più bisogno. Nell'ambito di questo programma, i dipendenti IBM sono incoraggiati a dedicare del tempo al volontariato, con permessi retribuiti e ricompense.
Cresciuta con la convinzione di poter rendere il mondo un posto migliore, Kim trasforma questa convinzione in realtà attraverso il volontariato comunitario.
Le 49 donazioni di sangue di Sathya hanno cambiato la vita di pazienti bisognosi e hanno ispirato altri a seguire il suo esempio.
Rebeca, la prima della sua famiglia a conseguire una laurea, sostiene iniziative che aiutano gli altri a fare lo stesso.