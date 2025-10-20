Donazioni e volontariato

Le donazioni e il volontariato sono l'epicentro del lavoro di IBM e sono fondamentali per il nostro impegno a sostenere le comunità locali.
Un gruppo di volontari sta smistando e organizzando gli articoli per le donazioni a un tavolo in un ambiente interno. Sono visibili le scatole con la scritta "DONAZIONI", insieme a vari articoli come vestiti e cibo in scatola. L'atmosfera suggerisce il lavoro di squadra e il servizio alla comunità, con i partecipanti che indossano cordini e abbigliamento casual.

La nostra iniziativa

Una donna anziana volontaria pulisce la strada con il suo team

Portare avanti la tradizione di servizio e innovazione

Nel 1931, Thomas J. Watson, il primo CEO di IBM, dichiarò che il "dovere verso la comunità" era un imperativo per i dipendenti IBM. Sebbene il nostro obiettivo strategico come azienda si sia evoluto e continuerà a progredire per aiutare il mondo a funzionare meglio, la cultura e i valori di IBM sono rimasti invariati.

I dipendenti di IBM si impegnano a dedicare del tempo a iniziative mirate attraverso i nostri esclusivi programmi di volontariato, in linea con le nostre aree prioritarie di formazione e innovazione. IBM offre inoltre un programma completo e globale di donazioni che ci consente di fornire competenze, tecnologia e finanziamenti per supportare queste priorità e avere un impatto significativo su chi ne ha più bisogno. Nell'ambito di questo programma, i dipendenti IBM sono incoraggiati a dedicare del tempo al volontariato, con permessi retribuiti e ricompense.
Storie di impatto
Foto di Kim Cook-Boyd
Kim Cook-Boyd

Cresciuta con la convinzione di poter rendere il mondo un posto migliore, Kim trasforma questa convinzione in realtà attraverso il volontariato comunitario. 

Primo piano di Sathya Mukka
Sathya Mukka

Le 49 donazioni di sangue di Sathya hanno cambiato la vita di pazienti bisognosi e hanno ispirato altri a seguire il suo esempio. 

Primo piano di Rebeca Campos Marques
Rebeca Campos Marques

Rebeca, la prima della sua famiglia a conseguire una laurea, sostiene iniziative che aiutano gli altri a fare lo stesso. 

