Sistema di gestione ambientale globale (Environmental management system, EMS) 

L'azienda mantiene da decenni un solido sistema di gestione ambientale (EMS) globale per identificare, gestire efficacemente e ridurre al minimo il potenziale impatto ambientale delle operazioni di IBM. Copre la progettazione di prodotti hardware, la produzione, i data center, le operazioni immobiliari, l'approvvigionamento, la logistica, i servizi di recupero degli asset e i servizi aziendali. L'EMS di IBM viene continuamente aggiornato per riflettere le intersezioni dell'azienda con le questioni ambientali.
IBM si impegna a mantenere la leadership in materia ambientale in tutte le sue attività aziendali. IBM dispone da lungo tempo di policy volte a fornire un ambiente di lavoro sano e sicuro, proteggere l'ambiente e conservare l'energia e le risorse naturali; queste policy sono state formalizzate rispettivamente nel 1967, 1971 e 1974. Forniscono le basi per i seguenti obiettivi di policy aziendale:
La policy ambientale aziendale di IBM determina il framework del sistema di gestione ambientale (SGA) globale dell'azienda.
L'EMS di IBM viene applicato dai dipendenti di tutte le organizzazioni aziendali. La sua struttura e i suoi programmi sono progettati per integrare le considerazioni ambientali in tutte le operazioni dell'azienda.
Sotto la direzione del Chief Sustainability Officer (CSO) di IBM, il personale del CSO di IBM è responsabile della definizione della strategia ambientale mondiale dell'azienda, dei requisiti EMS e del monitoraggio della sua implementazione.
I programmi ambientali dell'azienda sono implementati da professionisti presso siti di produzione, sviluppo e ricerca in tutto il mondo. All'interno delle unità operative, i dirigenti IBM sono responsabili delle prestazioni ambientali delle rispettive funzioni o sedi aziendali. Ogni dipendente è tenuto a seguire la policy ambientale aziendale di IBM e a segnalare al management IBM qualsiasi dubbio o timore relativo all'ambiente, alla salute o alla sicurezza. I dirigenti devono agire prontamente di fronte a una potenziale violazione della policy o delle direttive aziendali. Inoltre, le Linee guida di condotta aziendale di IBM, ovvero il codice etico e di condotta aziendale dell'azienda per tutti i dipendenti IBM, includono una sezione che evidenzia le responsabilità dei dipendenti nei confronti della tutela dell'ambiente.
La definizione di obiettivi ambientali volontari rappresenta un aspetto importante dell'SGA di IBM. L'azienda mantiene una serie di obiettivi ambientali, studiati per affrontare gli aspetti e gli impatti ambientali significativi delle sue operazioni e per guidare il miglioramento continuo delle sue prestazioni ambientali. Gli obiettivi di IBM riguardano l'energia e il cambiamento climatico, la conservazione e la biodiversità, la prevenzione dell'inquinamento e la gestione dei rifiuti, la supply chain, la catena del valore e il nostro sistema di gestione ambientale globale.
Una formazione ambientale pertinente è parte integrante del corretto funzionamento dell'EMS. Tutti i dipendenti IBM in tutto il mondo sono tenuti periodicamente a leggere e certificare la propria conformità alle Linee guida di condotta aziendale di IBM. Queste linee guida coprono le aree in cui i dipendenti hanno una responsabilità nei confronti dell'azienda e includono la consapevolezza e il rispetto della policy ambientale aziendale di IBM e di altri requisiti ambientali. La formazione ambientale è commisurata alle responsabilità lavorative dei dipendenti.
IBM utilizza vari meccanismi per monitorare e misurare l'effettiva implementazione dei suoi requisiti per l'SGA. Tra cui:
Programma di autovalutazione professionale
Ogni anno, le sedi e le organizzazioni di produzione, sviluppo hardware e ricerca sull'uso di sostanze chimiche di IBM, come gruppi di progettazione di prodotti hardware, operazioni immobiliari, data center, approvvigionamento, logistica, servizi di recupero degli asset e servizi aziendali, conducono una valutazione ambientale completa. Il programma di autovalutazione professionale è costituito da una serie di liste di controllo ambientali specifiche di IBM, utilizzate per fornire all'azienda la capacità di valutare le proprie prestazioni ambientali complessive a livello globale su base regolare. Le liste di controllo riguardano sia le sedi di produzione e sviluppo hardware che le sedi non produttive a livello di posizione geografica, gruppi di prodotti e servizi.
Applicazioni per il reporting dei dati ambientali globali
IBM utilizza varie applicazioni per la rendicontazione e il monitoraggio dei dati ambientali globali, come IBM Envizi ESG Suite, per tracciare, analizzare, monitorare e rendicontare i dati sul consumo di energia e sulle emissioni di gas serra.
Queste applicazioni vengono utilizzate per raccogliere i dati ambientali globali utilizzati poi nei rapporti ambientali annuali di IBM e negli aggiornamenti periodici sulle prestazioni e sui programmi destinati al senior management. Sono utilizzati anche per monitorare le prestazioni ambientali e identificare le aree di miglioramento.
Audit aziendali
IBM può contare su un programma di audit ambientale implementato dall'organizzazione Corporate Assurance and Advisory Services (CAAS) dell'azienda. Si tratta di un programma di audit completo e basato sul rischio che è indipendente dal personale del Chief Sustainability Office. Periodicamente, in base ai criteri di rischio ambientale, alcuni siti o processi ambientali di IBM vengono controllati dal personale CAAS.
Audit di sorveglianza ISO 14001 e 50001
Nell'ambito della registrazione globale di IBM ai fini dello standard ISO 14001, circa 10 sedi o entità registrate vengono controllate ogni anno da un ispettore ISO 14001 indipendente. Gli audit di sorveglianza ISO 14001 sono utilizzati per verificare l'implementazione dell'SGA di IBM a livello globale.
Il programma di gestione dell'energia di IBM è parte integrante del nostro SGA globale. Pertanto, qualsiasi entità che desideri ottenere la certificazione ISO 50001 deve essere certificata ai sensi della nostra registrazione globale ISO 14001 prima di poter essere integrata nell'ISO 50001.