Sistema di gestione ambientale globale (Environmental management system, EMS) 

IBM utilizza vari meccanismi per monitorare e misurare l'effettiva implementazione dei suoi requisiti per l'SGA. Tra cui:

Programma di autovalutazione professionale

Ogni anno, le sedi e le organizzazioni di produzione, sviluppo hardware e ricerca sull'uso di sostanze chimiche di IBM, come gruppi di progettazione di prodotti hardware, operazioni immobiliari, data center, approvvigionamento, logistica, servizi di recupero degli asset e servizi aziendali, conducono una valutazione ambientale completa. Il programma di autovalutazione professionale è costituito da una serie di liste di controllo ambientali specifiche di IBM, utilizzate per fornire all'azienda la capacità di valutare le proprie prestazioni ambientali complessive a livello globale su base regolare. Le liste di controllo riguardano sia le sedi di produzione e sviluppo hardware che le sedi non produttive a livello di posizione geografica, gruppi di prodotti e servizi.

Applicazioni per il reporting dei dati ambientali globali

IBM utilizza varie applicazioni per la rendicontazione e il monitoraggio dei dati ambientali globali, come IBM Envizi ESG Suite, per tracciare, analizzare, monitorare e rendicontare i dati sul consumo di energia e sulle emissioni di gas serra.

Queste applicazioni vengono utilizzate per raccogliere i dati ambientali globali utilizzati poi nei rapporti ambientali annuali di IBM e negli aggiornamenti periodici sulle prestazioni e sui programmi destinati al senior management. Sono utilizzati anche per monitorare le prestazioni ambientali e identificare le aree di miglioramento.

Audit aziendali

IBM può contare su un programma di audit ambientale implementato dall'organizzazione Corporate Assurance and Advisory Services (CAAS) dell'azienda. Si tratta di un programma di audit completo e basato sul rischio che è indipendente dal personale del Chief Sustainability Office. Periodicamente, in base ai criteri di rischio ambientale, alcuni siti o processi ambientali di IBM vengono controllati dal personale CAAS.

Audit di sorveglianza ISO 14001 e 50001

Nell'ambito della registrazione globale di IBM ai fini dello standard ISO 14001, circa 10 sedi o entità registrate vengono controllate ogni anno da un ispettore ISO 14001 indipendente. Gli audit di sorveglianza ISO 14001 sono utilizzati per verificare l'implementazione dell'SGA di IBM a livello globale.

Il programma di gestione dell'energia di IBM è parte integrante del nostro SGA globale. Pertanto, qualsiasi entità che desideri ottenere la certificazione ISO 50001 deve essere certificata ai sensi della nostra registrazione globale ISO 14001 prima di poter essere integrata nell'ISO 50001.