Riteniamo che il modo migliore per prevenire l'inquinamento sia quello di evitare la generazione di rifiuti alla fonte. Questa è la filosofia alla base del programma di prevenzione dell'inquinamento di IBM dal 1971. Per i rifiuti generati, riduciamo al minimo l'inquinamento attraverso un programma di gestione dei rifiuti completo e proattivo che richiede l'attuazione delle seguenti pratiche, in ordine di preferenza: (1) riutilizzo, (2) riciclo, (3) recupero (ad es. termovalorizzazione), (4) altri trattamenti (ad es. trattamenti acquosi e chimici, incenerimento) e (5) smaltimento nel terreno.
IBM ha stabilito il suo primo obiettivo ambientale volontario di riciclo dei rifiuti non pericolosi nel 1988. Da allora, abbiamo ampliato l'obiettivo per includere i rifiuti chimici non pericolosi, l'attrezzatura IT alla fine del ciclo di vita delle nostre operazioni, l'attrezzatura di proprietà di IBM che viene restituita dai clienti al termine di un noleggio e i rifiuti non pericolosi generati da IBM nelle sedi più grandi in affitto.
Nel 2021 IBM ha aggiornato il suo obiettivo per i rifiuti non pericolosi proponendosi di deviare almeno il 90% (in peso) del totale dei suoi rifiuti non pericolosi dalle discariche e dall'incenerimento entro il 2025, attraverso processi di riutilizzo, riciclo, compostaggio e termovalorizzazione, e di utilizzare processi di termovalorizzazione per non più del 10% (in peso) dei rifiuti deviati. L'obiettivo include le sedi di proprietà di IBM e le sedi in affitto con superficie di almeno 9.000 m2 in tutto il mondo e si basa anche sui precedenti obiettivi di gestione dei rifiuti di IBM nell'arco di diversi decenni.
Nel 2024, le sedi di segnalazione soggette al nostro obiettivo hanno generato circa 19.200 tonnellate di rifiuti non pericolosi in tutto il mondo, con un aumento del 16% rispetto al 2023. L'aumento dei rifiuti non pericolosi generati in queste sedi è stato in gran parte dovuto ai continui sforzi per consolidare il nostro portfolio immobiliare. Abbiamo evitato che il 94,4% (in peso) venisse smaltito in discarica o incenerito, raggiungendo così il primo componente del nostro obiettivo. Dell'importo totale deviato, il 10% (in peso) è stato inviato ai processi di termovalorizzazione, raggiungendo il secondo elemento del nostro obiettivo.
Come parte dei continui sforzi di IBM per proteggere le risorse naturali e ridurre al minimo gli sprechi, l'azienda ha fissato l'obiettivo di eliminare gli articoli in plastica non essenziali e monouso dalle operazioni di caffetteria gestite da IBM a livello globale entro il 2025. Alla fine del 2024, avevamo rimosso tutti gli articoli SUP non essenziali da 55 delle 58 caffetterie gestite da IBM (inclusi snack bar, caffetterie e altri servizi) in 17 paesi. Oltre al nostro obiettivo, abbiamo collaborato con il nostro principale fornitore di servizi di ristorazione per introdurre iniziative volte a incoraggiare l'uso di tazze da caffè riutilizzabili nelle caffetterie gestite da IBM.
Le operazioni di IBM generano piccole quantità di rifiuti pericolosi. Nel 2023, IBM ha generato circa 638 tonnellate metriche di rifiuti pericolosi, di cui il 44% (in peso) è stato avviato al riciclaggio.
Gli scarichi idrici sono gestiti a livello di località e le informazioni sugli scarichi sono segnalate alle agenzie di regolamentazione, ove necessario. Internamente, IBM traccia, riporta e gestisce anche gli scarichi idrici totali dalle sedi IBM in tutto il mondo che dispongono di autorizzazioni normative per lo scarico delle acque reflue. IBM misura e gestisce gli scarichi delle acque reflue nelle sedi IBM applicabili per mantenere le condizioni operative e la conformità ai permessi di scarico. Il sistema di gestione ambientale globale di IBM stabilisce i requisiti di trattamento applicabili alle sedi IBM che scaricano direttamente nelle acque riceventi. Le sedi IBM con impianti di trattamento delle acque reflue industriali o sanitarie in loco che trattano acque reflue industriali o sanitarie devono aderire a questi requisiti aziendali IBM, ovunque si trovino.
Le emissioni in atmosfera legate alle attività di IBM rimangono relativamente contenute e sono principalmente associate alla combustione di gas naturale per il riscaldamento degli ambienti e di gasolio per la generazione di energia di emergenza in caso di necessità. Inoltre, vi è una quantità limitata di emissioni fuggitive di sostanze chimiche provenienti dai processi di ricerca e sviluppo. Come parte del suo sistema globale di gestione ambientale, IBM stabilisce e implementa requisiti come la limitazione del contenuto di zolfo nei combustibili e l'uso di caldaie ad alta efficienza per ridurre al minimo le emissioni nell'atmosfera.
L'uso delle sostanze che riducono l'ozono è da decenni vietato da IBM nei processi e nei prodotti di sviluppo e produzione dell'hardware come segue: