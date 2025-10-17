Prevenzione dell'inquinamento

IBM ha stabilito il suo primo obiettivo ambientale volontario di riciclo dei rifiuti non pericolosi nel 1988. Da allora, abbiamo ampliato l'obiettivo per includere i rifiuti chimici non pericolosi, l'attrezzatura IT alla fine del ciclo di vita delle nostre operazioni, l'attrezzatura di proprietà di IBM che viene restituita dai clienti al termine di un noleggio e i rifiuti non pericolosi generati da IBM nelle sedi più grandi in affitto.

Nel 2021 IBM ha aggiornato il suo obiettivo per i rifiuti non pericolosi proponendosi di deviare almeno il 90% (in peso) del totale dei suoi rifiuti non pericolosi dalle discariche e dall'incenerimento entro il 2025, attraverso processi di riutilizzo, riciclo, compostaggio e termovalorizzazione, e di utilizzare processi di termovalorizzazione per non più del 10% (in peso) dei rifiuti deviati. L'obiettivo include le sedi di proprietà di IBM e le sedi in affitto con superficie di almeno 9.000 m2 in tutto il mondo e si basa anche sui precedenti obiettivi di gestione dei rifiuti di IBM nell'arco di diversi decenni.

Nel 2024, le sedi di segnalazione soggette al nostro obiettivo hanno generato circa 19.200 tonnellate di rifiuti non pericolosi in tutto il mondo, con un aumento del 16% rispetto al 2023. L'aumento dei rifiuti non pericolosi generati in queste sedi è stato in gran parte dovuto ai continui sforzi per consolidare il nostro portfolio immobiliare. Abbiamo evitato che il 94,4% (in peso) venisse smaltito in discarica o incenerito, raggiungendo così il primo componente del nostro obiettivo. Dell'importo totale deviato, il 10% (in peso) è stato inviato ai processi di termovalorizzazione, raggiungendo il secondo elemento del nostro obiettivo.