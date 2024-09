Il modo in cui archivi e utilizzi i tuoi set di dati è fondamentale per la tua attività e una solida base che integri HPC (High Performance Computing), IA, machine learning e analisi predittiva è fondamentale.Il design innovativo delle soluzioni IBM Storage FlashSystem offre una scalabilità senza precedenti, aumentando la densità di storage fino a 1 PB di capacità effettiva per unità rack.Si tratta di una soluzione di storage all-flash ad elevate prestazioni progettata per i data center che gestiscono le applicazioni e i carichi di lavoro odierni più impegnativi, tra cui l'analytics dei dati.

Sposta automaticamente e senza interruzioni i dati a cui si accede frequentemente da unità disco fisso (HDD) a storage MDisk basati su flash in modo automatico e senza interruzioni con IBM Easy Tier®.Questa funzione rileva gli HDD nel pool di storage, facilitando il processo di spostamento dei dati utilizzati frequentemente sui volumi in uno spazio di storage più adatto.Grazie all'ambiente a livelli dinamici, il movimento dei dati è trasparente per l'applicazione host, indipendentemente dal livello di memoria a cui appartengono i dati.

Migliora l'analytics del flash storage riducendo i costi di storage.Automatizza il posizionamento dei dati e archiviane di più nella stessa quantità di spazio utilizzando la compressione, gli snapshot efficienti in termini di spazio e la deduplicazione.