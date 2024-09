L'infrastruttura IT non riposa mai, sia tramite accesso remoto che on-site. La tecnologia è in continua evoluzione e le esigenze operative sono in costante aumento. Ciò che sembra non cambiare mai è che i dati devono essere disponibili, velocemente. Per le proprie esigenze di storage, molte organizzazioni e molti fornitori si affidano ad ambienti eterogenei, con soluzioni on-premises e basate sul cloud ibrido. In genere sfruttano la colocation, utilizzando più fornitori nel tentativo di ridurre i tempi di inattività ottenendo il miglior prezzo possibile per il nuovo storage.