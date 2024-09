La Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku (GBSBank), una banca cooperativa in Polonia, è all'altezza di questa sfida. Da 75 anni la banca continua la propria storia di innovazione per soddisfare i clienti esistenti e attirarne di nuovi potenziali.

Roland Węgrzynowski, Director of the Technology team della Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, spiega: "Non siamo una banca qualunque. La nostra priorità è sviluppare relazioni personali strette con i nostri clienti. E non abbiamo paura di sfruttare la tecnologia più recente per migliorare la nostra offerta. Ad esempio, nel 1998 siamo stati una delle prime banche in Polonia a introdurre una carta di pagamento dotata di microchip, anticipando Visa e Mastercard sul mercato polacco".

Nell'ambito del suo programma di miglioramento continuo, GBSBank sta adottando un nuovo approccio per interagire con clienti esistenti e potenziali. La banca li incoraggerà a inviare domande per via elettronica, attraverso il proprio sito web e i moduli e-mail. In questo modo, ogni richiesta verrà indirizzata allo specialista più adatto, in grado di fornire una risposta su misura.

"La nostra strategia è ottimizzare l'esperienza del cliente e aumentare le opportunità di up-selling e cross-selling mettendo in contatto le persone con i nostri esperti interni", afferma Węgrzynowski. “Ma questo nuovo approccio richiedeva una maggiore dipendenza dalla tecnologia, che esercitava ulteriore pressione sulla nostra infrastruttura IT esistente. Era fondamentale consentire un accesso rapido e costante ai dati e una disponibilità non-stop a fronte di una domanda più elevata".

GBSBank ha deciso che era giunto il momento di aggiornare la piattaforma di storage che supporta gli Oracle Database e i sistemi virtualizzati. La banca puntava a prestazioni, resilienza e scalabilità più elevate. Węgrzynowski aggiunge: "Prevediamo un'enorme crescita dei dati, guidata dal nostro impegno verso la modernizzazione e la digitalizzazione dei processi cartacei. Volevamo essere preparati e prenderci il tempo necessario per ogni cambiamento per essere certi di evitare disagi ai nostri clienti".