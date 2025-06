Storage per la resilienza dei dati

IBM FlashSystem ® migliora la resilienza dei dati per il carico di lavoro primario combinando rilevamento accelerato, copie sicure e automazione. Il codice proprietario di rilevamento della corruzione dei dati in linea esegue la scansione dei dati in ingresso, utilizzando machine learning basato su cloud per aiutare a identificare le anomalie che potrebbero indicare una minaccia. In questo modo è possibile adottare misure difensive, ad esempio la creazione di snapshot immutabili.