Lo storage su nastro viene utilizzato per il data backup in caso di guasto del sistema e per l'archiviazione dei dati per lo storage a lungo termine.
La conservazione a lungo termine dei dati, compresa l'archiviazione dei dati, le conservazioni normative e legali sono tutte fondamentali per l'azienda. Il nastro aiuta a ridurre l'impatto ambientale, il TCO e il consumo energetico della conservazione dei dati a lungo termine.
Scopri come Tape offre i sistemi di storage di massa più sostenibili, convenienti e altamente scalabili.
Gamma completa di librerie a nastro e autoloader con prestazioni e capacità elevate per ambienti di sistema entry-level, midrange e aziendali.
La tecnologia su nastro di archiviazione di dati freddi con conservazione a lungo termine consente di ridurre drasticamente i costi di archiviazione di quantità crescenti di dati.
Il nastro combina cicli di vita a lungo termine dei prodotti con bassa impronta di carbonio
integrate e operative per supportare le iniziative di sostenibilità.
Resilienza dei dati senza precedenti, con l'air gap fisico "offline-by-design" tra i dati archiviati e il mondo esterno. Offriamo crittografia dei dati a riposo per garantire la privacy dei dati e ridurre il rischio di danneggiamento dei dati a causa di virus o sabotaggio.
Portfolio IBM Tape, protezione dei dati e riduzione dei costi di storage
Ottieni storage mission-critical con una perfetta integrazione hybrid cloud con disaster recovery basato su cloud per nastro, crittografia dei dati su griglia a 8 cluster, impronta ridotta.
Scopri come affrontare sfide come gli elevati volumi di dati, la crescita dei data center e l'aumento dei costi delle impronte di storage.
Un modo semplice per utilizzare l'alta densità di dati, una migliore sicurezza e un'infrastruttura di conservazione dei dati a lungo termine economicamente vantaggiosa.
Supporti a nastro di qualità superiore, progettati per preservare lo storage al minor costo possibile.
Le soluzioni di storage su nastro LTO di IBM sono state progettate con oltre due decenni di innovazioni nel campo della protezione dei dati e dello storage, offrendo elevati livelli di fiducia nella sicurezza dei dati e nella protezione dalle minacce informatiche.
Conserva e proteggi i tuoi dati con uno storage su nastro sostenibile, cyber-resiliente e ad altissima densità. Offre una capacità massima di 46,4 PB non compressi con LTO-10. Il tipo di unità è LTO FH. Il numero massimo di unità è 14.
Offre una capacità massima di 695 PB con LTO-10 e 877 PB con TS1170. I tipi di unità sono LTO e/o TS1100. Il numero massimo di unità è 128.
Offre la massima capacità di 11,52 PB con LTO 9. I tipi di unità sono LTO FH e HH. Il numero massimo di unità è 48.
Offre una capacità massima di 162 TB con LTO 9. I tipi di unità sono LTO HH e SAS. Il numero massimo di unità è 1.
L'unità IBM Stand Alone è un'unità a mezza altezza con tecnologia LTO Ultrium 9. Fornisce fino a 45 TB per cartuccia (con compressione 2,5:1). Progettata per aiutare le piccole e medie imprese a gestire le crescenti richieste di dati dei moderni casi d'uso dei nastri come il cloud, l'Internet of Things (IoT) e l'archiviazione attiva dei file. È una scelta eccellente se hai bisogno di backup e storage dei dati a basso costo.
Le cartucce dati IBM LTO Ultrium offrono protezione dei dati a lungo termine e un accesso ai dati rapido e affidabile. Aumentiamo capacità e prestazioni migliorando al contempo l'accesso ai dati in grado di ridurre i costi di licenza e le dipendenze.
IBM Storage Deep Archive è la soluzione di archiviazione a lungo termine di nuova generazione ottimizzata per dati Deep-but-Accessible. Offre i benefici dello storage su nastro in una soluzione semplice da utilizzare e da integrare.
Architettura semplificata con implementazione rapida, aumento della densità dei dati e risparmio energetico.
Storage sicuro e durevole per l'archiviazione dei dati e il backup online.
Soluzione che consente ai clienti di installare, configurare, gestire e fornire assistenza con i protocolli S3 Glacier.
Ottimizza i costi di archiviazione con la protezione fisica dell'air gap e un sistema di gestione intuitivo. Ottieni accesso grafico diretto ai dati archiviati nelle unità e nelle librerie a nastro IBM. IBM Storage Archive rende lo storage su nastro semplice come lo storage su disco incorporando lo standard di formato Linear Tape File System (LTFS) per la lettura, la scrittura e lo scambio di metadati.
Il Portfolio IBM Tape offre una vasta gamma di scelte per soddisfare al meglio le esigenze del cliente. Dai livelli di ingresso con un'unica unità fino alle infrastrutture in scala. Ecco una rassegna delle opzioni attualmente disponibili.
Prodotto
IBM Storage Archive
Capacità massima*
N. max di unità
N. max di cartucce
TS2290
18 TB
1
1
7226
18 TB
1
1
TS2900
162 TB
1
9
TS4300
11,52 PB
48
640
Diamondback
46,4 PB
14
1548 LTO
TS4500
695 PB LTO
877 PB** Enterprise
128
23,17 0LTO
17.550 Enterprise
Nastro per mainframe
TS7700 Attacco a nastro
100 PB Enterprise**
16
5.000 Enterprise
LTO*/TS1170
100 PB Enterprise**
16
5.000 Enterprise
*La capacità effettiva varia a seconda della configurazione degli slot di riserva e di scambio
**Capacità TS1170 con supporto JF
Scopri i vantaggi che lo storage su nastro scalabile, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico può apportare alla tua organizzazione.