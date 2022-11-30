Soluzioni di storage su nastro

Storage su nastro cyber-resiliente ed efficiente dal punto di vista energetico con airgap e conservazione a lungo termine a un costo inferiore rispetto ad altri supporti
Leggi il whitepaper sul dataverse sostenibile
Illustrazione di due persone che lavorano su uno schermo del computer e uno smartphone

Lo storage su nastro viene utilizzato per il data backup in caso di guasto del sistema e per l'archiviazione dei dati per lo storage a lungo termine.

La conservazione a lungo termine dei dati, compresa l'archiviazione dei dati, le conservazioni normative e legali sono tutte fondamentali per l'azienda. Il nastro aiuta a ridurre l'impatto ambientale, il TCO e il consumo energetico della conservazione dei dati a lungo termine.
Illustrazione di persone che lavorano con sistemi flash
Vantaggi
Frecce e icona dei sistemi
Funzionalità estesa

Gamma completa di librerie a nastro e autoloader con prestazioni e capacità elevate per ambienti di sistema entry-level, midrange e aziendali.
Icona grafica del denaro
Storage a più livelli a basso costo

La tecnologia su nastro di archiviazione di dati freddi con conservazione a lungo termine consente di ridurre drasticamente i costi di archiviazione di quantità crescenti di dati.
Icona di una foglia all'interno di un cerchio
Tecnologia sostenibile

Il nastro combina cicli di vita a lungo termine dei prodotti con bassa impronta di carbonio
integrate e operative per supportare le iniziative di sostenibilità.
Icona di un lucchetto su documenti
Cyber-resilienza

Resilienza dei dati senza precedenti, con l'air gap fisico "offline-by-design" tra i dati archiviati e il mondo esterno. Offriamo crittografia dei dati a riposo per garantire la privacy dei dati e ridurre il rischio di danneggiamento dei dati a causa di virus o sabotaggio.

Nastro per mainframe

Portfolio IBM Tape, protezione dei dati e riduzione dei costi di storage

Nastro virtuale TS7700 IBM TS4500 con IBM Enterprise Tape Drive IBM Enterprise Tape Drive Supporti di storage
Nastro per sistemi aperti

Le soluzioni di storage su nastro LTO di IBM sono state progettate con oltre due decenni di innovazioni nel campo della protezione dei dati e dello storage, offrendo elevati livelli di fiducia nella sicurezza dei dati e nella protezione dalle minacce informatiche.

 Visualizza IBM LTO Tape Drive
IBM Diamondback Tape Library

Conserva e proteggi i tuoi dati con uno storage su nastro sostenibile, cyber-resiliente e ad altissima densità. Offre una capacità massima di 46,4 PB non compressi con LTO-10. Il tipo di unità è LTO FH. Il numero massimo di unità è 14.
IBM TS4500 Tape Library

Offre una capacità massima di 695 PB con LTO-10 e 877 PB con TS1170. I tipi di unità sono LTO e/o TS1100. Il numero massimo di unità è 128.
IBM TS4300 Tape Library

Offre la massima capacità di 11,52 PB con LTO 9. I tipi di unità sono LTO FH e HH. Il numero massimo di unità è 48.
IBM TS2900 Tape Autoloader

Offre una capacità massima di 162 TB con LTO 9. I tipi di unità sono LTO HH e SAS. Il numero massimo di unità è 1.

Unità IBM Stand Alone

L'unità IBM Stand Alone  è un'unità a mezza altezza con tecnologia LTO Ultrium 9. Fornisce fino a 45 TB per cartuccia (con compressione 2,5:1). Progettata per aiutare le piccole e medie imprese a gestire le crescenti richieste di dati dei moderni casi d'uso dei nastri come il cloud, l'Internet of Things (IoT) e l'archiviazione attiva dei file. È una scelta eccellente se hai bisogno di backup e storage dei dati a basso costo.
Cartucce dati su nastro IBM LTO Ultrium

Le cartucce dati IBM LTO Ultrium offrono protezione dei dati a lungo termine e un accesso ai dati rapido e affidabile. Aumentiamo capacità e prestazioni migliorando al contempo l'accesso ai dati in grado di ridurre i costi di licenza e le dipendenze. 
IBM 7226 Multimedia Enclosure

Implementa fino a quattro dispositivi in uno spazio 1U in un rack da 19 pollici. Abilita i miglioramenti delle prestazioni e della capacità delle unità disco Linear Tape-Open (LTO) Ultrium, DVD-RAM o rimovibili a mezza altezza.

IBM Storage Deep Archive

NOVITÀ!

IBM Storage Deep Archive è la soluzione di archiviazione a lungo termine di nuova generazione ottimizzata per dati Deep-but-Accessible. Offre i benefici dello storage su nastro in una soluzione semplice da utilizzare e da integrare.

Design appositamente realizzato a basso costo Storage in cloud on-premise Interfaccia compatibile con S3 Glacier
Software per la gestione dei nastri
Hybrid cloud esagono traffico
IBM Storage Archive

Ottimizza i costi di archiviazione con la protezione fisica dell'air gap e un sistema di gestione intuitivo. Ottieni accesso grafico diretto ai dati archiviati nelle unità e nelle librerie a nastro IBM. IBM Storage Archive rende lo storage su nastro semplice come lo storage su disco incorporando lo standard di formato Linear Tape File System (LTFS) per la lettura, la scrittura e lo scambio di metadati.

 Esplora IBM Storage Archive
Portfolio nastri

Il Portfolio IBM Tape offre una vasta gamma di scelte per soddisfare al meglio le esigenze del cliente. Dai livelli di ingresso con un'unica unità fino alle infrastrutture in scala. Ecco una rassegna delle opzioni attualmente disponibili.

Prodotto

IBM Storage Archive

Capacità massima*

N. max di unità

N. max di cartucce

TS2290
Ingresso
Single Drive Edition

18 TB

1

1

7226
Ingresso
Single Drive Edition

18 TB

1

1

TS2900
Ingresso
Library Edition

162 TB

1

9

TS4300
Di fascia media Capacità di scala
Library Edition Edizione Enterprise

11,52 PB

48

640

Diamondback
Capacità di scala
Edizione Enterprise

46,4 PB

14

1548 LTO

TS4500
Capacità di scala
Edizione Enterprise

695 PB LTO

877 PB** Enterprise

128

23,17 0LTO

17.550 Enterprise

Nastro per mainframe

TS7700 Attacco a nastro

100 PB Enterprise**

16

5.000 Enterprise

LTO*/TS1170

100 PB Enterprise**

16

5.000 Enterprise

*La capacità effettiva varia a seconda della configurazione degli slot di riserva e di scambio

**Capacità TS1170 con supporto JF 
Supporto e servizi IBM Storage Expert Care for IBM TS7700
IBM Storage Expert Care offre un approccio semplificato e standardizzato all'assistenza e al supporto per sistemi IBM Storage selezionati, contribuendo a ottimizzare la disponibilità del sistema e a ridurre i costi.
Servizi per il ciclo di vita delle tecnologie (Technology Lifecycle Services) per IBM Storage
IBM fornisce assistenza e servizi per i prodotti e le soluzioni IBM Storage per aiutare i clienti a pianificare, distribuire, supportare, ottimizzare e aggiornare le loro soluzioni IBM Storage.
IBM Storage Expert Care for IBM Diamondback
IBM Diamondback Expert Care offre un nuovo modo di collegare servizi e assistenza alle soluzioni di IBM storage tramite livelli di servizio che consentono di scegliere il livello di assistenza per i sistemi.
Fasi successive

Scopri i vantaggi che lo storage su nastro scalabile, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico può apportare alla tua organizzazione.

 Guida a IBM Tape Library per Open Systems Redbook