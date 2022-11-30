Soluzioni di storage su nastro

Unità a nastro IBM Half-High

Unità IBM Stand Alone

L'unità IBM Stand Alone è un'unità a mezza altezza con tecnologia LTO Ultrium 9. Fornisce fino a 45 TB per cartuccia (con compressione 2,5:1). Progettata per aiutare le piccole e medie imprese a gestire le crescenti richieste di dati dei moderni casi d'uso dei nastri come il cloud, l'Internet of Things (IoT) e l'archiviazione attiva dei file. È una scelta eccellente se hai bisogno di backup e storage dei dati a basso costo.