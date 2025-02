Agevola l'accesso ai data storage in remoto e offline, per una protezione superiore da minacce naturali o causate dall'uomo che possono avere impatti negativi sui data storage online oppure on-site. Le cartucce dati IBM LTO 9 sono compatibili con le unità a nastro LTO Ultrium 9, che offrono la possibilità di crittografare i dati a livello di dispositivo, per garantirne la riservatezza e ridurre il rischio di danneggiamento a causa di virus o sabotaggi. Il modello di cartucce write-once-read-many (WORM) archivia i dati in un formato non cancellabile e non riscrivibile per evitare la sovrascrittura e ridurre il rischio di perdita di dati a causa di errori umani.