Affrontare le sfide di un'archiviazione dei dati sicura, scalabile ed economica, in grado di gestire volumi di dati sempre crescenti e di offrire un rapido recupero, può essere un'impresa ardua. Queste sfide, tuttavia, possono essere superate grazie alla famiglia IBM Entrerprise Tape Drive, che offre un'archiviazione sicura e ad alta capacità, soddisfacendo sia le esigenze di scalabilità che quelle di sicurezza man mano che le esigenze relative ai dati continuano a crescere.

Disponibili con interfacce come FC-16 e SAS-12, le unità IBM Enterprise Tape Drive ti aiutano a proteggere il tuo investimento nell'infrastruttura a nastro con una facile integrazione con l'automazione esistente, disponibile anche in installazione stand alone con montaggio su rack. Supporta anche il formato LTFS in IBM Storage Archive, che consente un accesso diretto, intuitivo e grafico ai dati.

Offrendo una crittografia sicura dei dati inattivi, ne garantisce la riservatezza e la protezione dagli accessi non autorizzati, aiutandoti a soddisfare i severi requisiti di conformità e a promuovere la fidelizzazione dei clienti.