Le cartucce a nastro IBM 3592 sono concepite per aiutare i data center aziendali a far fronte alle esigenze sempre crescenti di conservazione, sicurezza e disponibilità dei dati, pur gestendo budget ridotti. Le cartucce IBM 3592 favoriscono il riutilizzo dei supporti, poiché consentono all'unità drive di riformattare e aggiornare le cartucce di vecchia generazione. In questo modo è possibile migliorare sia le prestazioni che la capacità delle cartucce attualmente in uso, attenuando l'impatto economico di eventuali aggiornamenti dei sottosistemi a nastro.