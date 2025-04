LTO 9 tape drive vanta un tasso di trasferimento dei dati non compresso fino a 400 MBps con compressione 2,5:1. La velocità di trasferimento dei dati può variare a seconda dell'utilizzo dell'host e dell'utilizzo dell'interfaccia -- fino a 700 MBps per 8 Gbps FC e fino a 1000 MBps per 12 Gbps SAS Interface -- per unità nastro (FH) Full-Height.