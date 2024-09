IBM® TS7700 è una soluzione su nastro virtuale per mainframe che ottimizza la protezione dei dati, la continuità aziendale e l'infrastruttura dell'archivio oggetti per i dati IBM® Z. TS7770, la tecnologia di ultima generazione della famiglia, opera a velocità di disco o SSD mantenendo la compatibilità con le operazioni su nastro esistenti. La funzione di grid communication di IBM TS7700 fornisce l'accesso da qualsiasi host a tutti i volumi logici e ai dati dell'archivio oggetti nella griglia, supportando una continuità aziendale superiore. La settima generazione è realizzata con processori Power9 e cache del disco IBM FlashSystem 5000, che garantiscono maggiori prestazioni e una maggiore capacità del disco, oltre a migliorare l'economia dello storage e la sicurezza dei dati in ambienti di cloud ibrido mission-critical. TS7700 ora supporta anche le unità nastro IBM TS1160.