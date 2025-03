Unità IBM Stand Alone

Poiché i dati continuano a crescere in modo esponenziale, i costi e la sicurezza sono emersi come le principali sfide di storage. La tecnologia a nastro può aiutare le aziende di tutte le dimensioni a gestire queste sfide, fornendo una soluzione di data storage a basso costo e ad alto volume.

Incorporando la più recente tecnologia Linear Tape-Open (LTO) Ultrium, la famiglia IBM Stand Alone Drive è progettata per aiutare le piccole e medie imprese a gestire le crescenti esigenze di dati dei moderni casi d'uso su nastro come il cloud, l'Internet of Things (IoT) e l'archiviazione attiva dei file. È una scelta eccellente se hai bisogno di backup e storage dei dati a basso costo.