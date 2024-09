IBM TS2900 Tape Autoloader è un backup automatico entry-level per i sistemi rack e le piccole e medie imprese. Grazie alla capacità di archiviazione ad alta densità e basso profilo, TS2900 è ideale per le operazioni di backup e archiviazione. La soluzione, disponibile con tecnologia a nastro LTO Ultrium half-height con unità SAS da 12 o 6 Gbps, è dotata di gestione remota basata sul web e lettore di codici a barre per maggiore facilità di utilizzo. TS2900 può essere utilizzato in un sistema rack o su una scrivania accanto a un server all'interno di un ufficio.