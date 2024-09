IBM® TS4300 Tape Library è una soluzione ad alta densità, altamente espandibile e facile da gestire, progettata per mantenere i dati archiviati in modo sicuro a lungo termine e per ridurre i costi legati allo spazio fisico e alle utenze di un data center. Il design modulare dell'unità consente di espandere la capacità di cartucce e drive secondo le esigenze. Possono essere assemblati verticalmente fino a sette moduli grazie alle espansioni per cartucce Tape-Open (LTO) Ultrium, drive e alimentatori supplementari. Le moderne capacità di protezione dati dell'unità IBM TS4300 consente di soddisfare i requisiti più stringenti in materia di sicurezza e conformità.