Storage per il cloud ibrido

IBM Storage per l'hybrid cloud ti consente di implementare architetture cloud on-premise e di estenderle senza soluzione di continuità ad ambienti di cloud pubblico. Dimenticati della manutenzione e inizia a innovare assumendo il controllo dei tuoi ambienti hybrid cloud. Rendi l'IT più agile, scalabile, sicura, efficiente e conveniente per i tuoi workload portatili.

Le iniziative di modernizzazione delle applicazioni sono diventate sempre più importanti nel landscape aziendale moderno e le organizzazioni hanno dovuto modernizzare le proprie infrastrutture di conseguenza, cercando soluzioni di storage convenienti, sia on-premise che basate su cloud. Una delle sfide principali è rappresentata dai prezzi dei servizi di storage cloud, in quanto i provider di cloud si fanno pagare in base alla quantità di data storage utilizzato. Tuttavia, le organizzazioni possono ridurre al minimo i prezzi implementando politiche di gestione del ciclo di vita dei dati per evitare un accumulo eccessivo di dati di backup nel cloud.