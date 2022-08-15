3 nuovi passaggi nel processo di data mining per garantire un'AI affidabile

Una volta che un modello è stato sviluppato da data scientist, spesso viene consegnato al team MLOps. Quando i dati del nuovo modello vengono messi in produzione, possono portare con sé una nuova possibilità di distorsione o aumentare la distorsione che in precedenza era stata trascurata senza un adeguato monitoraggio. I dati di produzione possono portare a derive nelle prestazioni o nella coerenza e integrare distorsioni nel modello e nei dati. È molto importante monitorare i modelli introducendo avvisi adeguati che indichino il deterioramento delle prestazioni e un meccanismo per decidere quando ritirare un modello non più adatto all'uso tramite uno strumento come IBM Watson Studio. Anche in questo caso, la qualità dei dati dovrebbe essere monitorata confrontando la distribuzione dei dati di produzione con quelli utilizzati per addestrare il modello.

Una data science responsabile significa pensare al modello oltre al codice e alle prestazioni ed è fortemente influenzata dai dati che utilizzi e dalla loro affidabilità.

In definitiva, ridurre le distorsioni è un processo delicato ma cruciale che aiuta a garantire che i modelli seguano i processi umani corretti. Ciò non significa che sia necessario fare qualcosa di nuovo, ma è importante ripensare e riformulare ciò che noi data scientist già facciamo per garantire che venga fatto in modo responsabile.

