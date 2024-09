Cos'è il monitoraggio della conformità?

Per comprendere quanto sia importante monitorare la conformità, è necessario tenere presente l'attuale panorama normativo. In tutto il mondo, i governi, le autorità commerciali, le organizzazioni di settore e persino le singole aziende hanno creato una rete di requisiti di conformità che si applicano a tutte le aziende che operano nella loro giurisdizione o nel loro settore, indipendentemente dal luogo in cui hanno sede.

Il mancato rispetto dei requisiti di conformità può spesso comportare pesanti sanzioni e problemi legali. Ad esempio, nel maggio 2023, l'autorità irlandese per la protezione dei dati ha imposto una multa di 1,3 miliardi di dollari a Meta, con sede in California, per violazione del GDPR (link esterno a ibm.com).

Anche gli alti dirigenti e altri soggetti hanno le proprie responsabilità normative. Ad esempio, in base al Sarbanes-Oxley Act (SOX Act), una legge di regolamentazione statunitense che mira a prevenire le frodi aziendali, i dirigenti rischiano fino a 1 milione di dollari di multa e dieci anni di carcere nel caso in cui certifichino un report finanziario inesatto.

In poche parole, la conformità è complessa e questa complessità può portare le aziende a violare inavvertitamente le regole di conformità nelle loro operazioni quotidiane. Potrebbero non cogliere appieno le sfumature dei requisiti nel momento in cui si espandono in una nuova regione, o potrebbero trascurare gli aggiornamenti alle leggi sulla protezione dei dati che impongono la divulgazione delle politiche sulla privacy dei dati ai clienti.

Il monitoraggio della conformità aiuta le organizzazioni a gestire questi rischi e a rimanere al passo con l'evoluzione del panorama normativo. Consente loro di risparmiare tempo e denaro, offrendo la possibilità di individuare le violazioni in tempo reale prima che si trasformino in problemi più grandi. Inoltre, crea una maggiore efficienza organizzativa, snellendo il complesso processo di reporting normativo.

Dal punto di vista della sicurezza, il monitoraggio della conformità favorisce anche una migliore gestione del rischio e una maggiore trasparenza organizzativa, vantaggi che sono diventati sempre più critici, dal momento che i clienti sono sempre più preoccupati per la privacy dei dati e per la possibilità di commettere violazioni. Mantenendo la conformità alle normative, le organizzazioni non solo proteggono se stesse, ma generano anche fiducia e sicurezza nei propri stakeholder.